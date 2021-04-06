Albon: "Russell, 2022’de Hamilton’ı gerçekten zorlayabilir"

Geçen sezon Hamilton yerine Mercedes'i sürdüğü Sakhir Grand Prix’isinde gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çeken Russell’ın 2022’de Mercedes ile yarışacağına dair söylentiler giderek artıyor.

2021 için yola Williams ile devam etse de Russell’ın sezon sonu iki sürücüsünün kontratı da sona erecek ve Mercedes ile 2022 sezonu için anlaşma yapması oldukça muhtemel.

Eğer 2022’de Bottas’ın yerini alıp Hamilton ile takım arkadaşı olursa, Russell’ın Hamilton’ın hayatını zorlaştırabileceğine inanlardan biri de Albon.

Tayland’lı pilot, GQ dergisine verdiği röportajda, "Kış döneminde Hamilton’ın 8. şampiyonluğunu kazanacağına dair birçok konuşma vardı.’’

"İnsanlar onun sadece 1 yıllık bir sözleşme imzalamasına şaşırıyor ancak ben kontrat spekülasyonlarına o kadar da anlam yüklemiyorum."

"O (Lewis), fazlasıyla motive olacak ve Red Bull bu sene rekabetçi olmayı hedefliyor ki bu işleri kesinlikle daha da zorlaştıracak. Formula 1’deki son sezonu olup olmadığını sadece o biliyor.’’

"Benim görüşüm, yakın arkadaşım Russell gelecek sene Hamilton’ın takım arkadaşı olursa onu zorlayabileceği şeklinde." ifadelerini kullandı.

Albon ise bu sene Red Bull ve AlphaTauri’nin test ile yedek pilotu olarak görev yapıyor.

Bazıları geçen sene Red Bull’un onu bırakması halinde bu sezon AlphaTauri’de süreceğini düşünse de İtalyan ekip, Yuki Tsunoda ile anlaşmayı tercih etmişti.

Japon sürücü ilk yarışında aldığı 2 puan ve gösterdiği güçlü performans ile pek çok ismi etkilemeyi başardı. Albon da onun iyi bir çaylak senesi geçireceğini düşünse de takım arkadaşını geçmek de zorlanacağını düşünüyor.

"Orta sıra takımları bu sene çok güçlü ve birbirine çok yakın. Öne çıkan takımlar ise Mclaren ve AlphaTauri oldu.’’

"Yuki, geçen sene F2’de iyi bir sene geçirdi. AlphaTauri aracı hatalarınızı bağışlayıcı, sürmesi gayet keyifli bir araç ve Faenza'daki ekipte iyi insanlar var."

"Araçta rahat gibi duruyor ancak takım arkadaşının tecrübesine sahip değil.’’