Albon: "Ricciardo'nun neler hissettiğini anlayabiliyorum"

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Albon, 2019'da Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a geçtikten sonra yarım sezonluk görevinde etkileyici bir performans sergileyen takım arkadaşı Max Verstappen'in yanında 2020 sezonunda baskı görüyordu.

Ancak yıl boyunca takım arkadaşının puanlarının yarısından daha azını toplayabildi ve 2021'de Aston Martin'e dönüşecek olan Racing Point'e Sergio Perez'in yerine Sebastian Vettel'in getirilecek olmasının ardından Albon'un kalan yarışlarda Red Bull'daki pozisyonu daha fazla sorgulanmaya başlandı.

Verstappen ile boy ölçüşemeyecek olsa da, Perez'in Sakhir Grand Prix'sinde aldığı ilk galibiyet 2021 için gidişatı kendi lehine çevirdi ve Albon, Red Bull koltuğunu kaybetti.

Ricciardo ise, 2022'de Lando Norris ile mücadele etmeye devam ettiği için McLaren'deki sözleşmesinin bir yıl erken feshedildiğini gördü ve 2023 gridinde bir yer kovalamak yerine bir molaya ihtiyaç duyarak gelecek sezon Red Bull'a üçüncü pilot olarak dönme kararı aldı.

Sekiz kez yarış kazananı Ricciardo'nun üzerindeki baskı McLaren'in genç vatandaşı Oscar Piastri ile anlaşmasına neden olacak kadar arttı ve Albon, Ricciardo'nun yaşadığı hayal kırıklığını anladığını söyledi.

Albon, Ricciardo'nun ve kendisinin sorunları arasındaki karşılaştırmalar hakkında, "Ben biraz daha farklı bir konumdaydım."

“Takımdan ayrıldıktan sonra bir hafta boyunca sanki açmışım gibi hissettim. Ricciardo'nun ne demek istediğini anlayabiliyorum çünkü F1'de kötü yıllar geçirdiğinizde -sadece 2020'deki deneyimim hakkında konuşabilirim- bu sizi büyük ölçüde tüketiyor."

Alex Albon, Williams Fotoğraf: Williams

“Padokta konuşulanlar ve elbette her şeyden öte kendi performansınız sizi etkiliyor. Rekabetçi ve kazanmaya aç olmak için doğduk ve bu olmadığında yaşadığımız şey tam olarak bu. Her şey performansla ve iyi bir iş yapmakla ilgili."

“Yani evet, bu durum çok ağır ve sanırım bir koltuğu kaybetmenin duygusal etkisini atlatmam birkaç haftamı aldı. Ama genç olduğum için sanırım bu iş bitmemiş gibi hissettim ve geri dönme şansım olabileceğini biliyordum." şeklinde yorum yaptı.

Ricciardo bir yıl aradan sonra 2024'te gride geri dönmek istiyor. Albon da bu sezon Williams ile geri dönerek aynı şeyi yaptı ve etkileyici oldu.

PlanetF1.com tarafından kendisine bu yıl kendini hangi konularda geliştirebildiği sorulduğunda Albon, "Asıl önemli şey araca ve sürüşünüze olan güveniniz."

“Bunu geri kazandığımı hissediyorum, ki bu en önemlisi çünkü açıkçası hızlı sürmeniz gerekiyor."

“Bu yıl aracın zirvesinde olduğumu ve limitlerini zorladığımı hissediyorum ve bu 2020'de biraz mücadele ettiğim bir şeydi, araç üzerindeki otoriteyi kaybetmeye başlamak ve ondan istediğimi elde edememek."

"2020'de bu anlamda biraz reaktiftim, aracın kendi işini yapmasına izin veriyor ve daha sonra buna tepki veriyordum. Oysa bu yıl, aracı istediğim noktaya taşıyabildiğimi hissediyorum." dedi.