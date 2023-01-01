Albon: "Ricciardo'nun neden bir sene ara vermek istediğini anlayabiliyorum"
Alex Albon, gelecek sezonu kenarda geçirmeye hazırlanan Daniel Ricciardo'nun durumunu çok iyi anladığını söylüyor.
McLaren koltuğunu kaybetmesinin ardından Haas ve Williams gibi seçenekleri reddeden Ricciardo, bunun yerine bir sene kenarda kalmayı ve bu sırada yedek pilot olarak Red Bull'a dönmeyi tercih etti.
Avustralyalı pilotun amacı bir sezon boyunca kafasını toparlamak ve 2024 sezonunda nispeten rekabetçi bir koltukla gride dönebilmek.
Geçmişte Red Bull koltuğunu kaybeden ve 2021 sezonunu kenarda geçirmek zorunda kalan Albon, Ricciardo'nun neden böyle bir tercihte bulunduğunu anlıyor.
Motorsport.com'a konuşan Albon, "Ben biraz farklı bir konumdaydım. Takımdan ayrıldıktan -ya da gönderildikten- bir hafta sonra halen açlık çekiyordum."
"Ama ne demek istediğini anlayabiliyorum. Kötü bir sezon geçirdiğinizde padoktaki gürültü ve elbette her şeyden çok kendi performansınız sizi büyük ölçüde tüketiyor."
"Her şey performansla ilgili, her şey iyi bir iş yapmakla ilgili. Bu yüzden yaşadıklarının çok ağır olduğunu söyleyebilirim, sanırım koltuksuz kalmanın duygusal etkisini atlatmam birkaç haftamı aldı."
"Ama genç olduğum için hiçbir şey bitmemiş gibi hissettim, tekrar bir şansım olabileceğini biliyordum. Sanırım şu anda Mick'in [Schumacher] hissettiği de muhtemelen bu. Sadece kanıtlayacak daha çok şeyiniz varmış gibi hissediyor ve geri dönebileceğinizi biliyorsunuz."
Alex Albon, Williams FW44
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Williams'taki ortama alışmasının ve yeni iş arkadaşlarıyla nasıl etkili bir şekilde çalışacağını anlamasının zaman aldığını söyleyen Albon, "Herkesten en iyi şekilde yararlandığınızdan ve aracın nerede olması gerektiği konusunda herkesin doğru yönde ilerlediğinden emin olmanız gerekiyor."
"Halen bu konuda konuşabileceğim ideal noktayı bulmaya çalışıyorum, çünkü bazı konularda ısrarcı olmak istiyorsunuz."
"Her insanın birbirinden farklı davrandığını düşünüyorum. Kültürel ve zihinsel olarak insanların daha fazla performans sergilemesini sağlamanın farklı yolları var, ancak insanları kişisel düzeyde tanımadan bunu yapamazsınız. Bu da zaman alır, herkesle yemek yemek ve sohbet etmek gerekir."
"Gelecek yıla girerken takımdaki herkesi çok daha iyi tanıyor gibi hissediyorum. Takımdaki ilk yılım henüz sonlanıyor, burada nispeten yeniyim."
"Asıl odak noktamız işin özüne inmek ve gelecek yıl için iyi bir iş çıkarmaya odaklandığımızdan emin olmak, kısacası tüm ekibi ayağa kaldırıp herkesi ileriye taşımak." dedi.
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