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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Albon: “Renault’ları geçmek zordu”

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Albon: “Renault’ları geçmek zordu”
Ekleyen:
, Editör

Alexander Albon, Belçika Grand Prix’sinde iki Renault sürücüsüne de geçilmesinin ardından, Fransız takımın sürücülerini geçmenin zor olduğunu belirtti.

Yarışa 5. sıradan başlayan ve yarışın büyük bölümünü de bu pozisyonda geçiren Taylandlı sürücü, son bölümde yavaş kalmasıyla beraber Renault’dan Esteban Ocon’a geçilerek altıncı sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Albon, “Orta lastik doğru seçim değil gibi gözüktü. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Yumuşak lastikle oldukça iyi hissediyordum.”

“Açıkçası, yarıştan önce de söylediğim gibi, Renault’ları geçmek zordu. DRS ile bile onlarla aynı hızda oluyorsunuz. Bu yüzden herhangi bir şey yapmak oldukça zordu.”

“Pite gelip orta hamuru taktık ve sorunsuzdu. Ancak geçiş yapmaya çalıştım ve 5. virajda atak yapmadan önce yeterince yakın olmak için 2. sektör boyunca elimden geldiğince zorlamak durumunda kaldım. Sinir bozucuydu ve lastikler bitti.”

“Sert lastik kullanabilirdik. Ancak orta lastikte karar kıldık. Ancak lastiklerin bu kadar aşınmasını beklememiştik.” ifadelerini kullandı.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Editör Cem Özel

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