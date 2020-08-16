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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Red Bull'un Silverstone'daki avantajı yok"

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Albon: "Red Bull'un Silverstone'daki avantajı yok"
Ekleyen:
, Editör
16 Ağu 2020 07:12

Red Bull pilotu Alex Albon, Avusturyalı ekibin Silverstone'daki avantajına sahip olmadığını düşünüyor.

Red Bull, Silverstone'da iyi bir tempoya sahipti ve Max Verstappen, iki Mercedes'i mağlup edip zafere ulaşmayı başardı.

Alex Albon, son yarışların aksine Barcelona'da son bölüme kalmayı başardı fakat Racing Point sürücülerinin ardında altıncı olabildi.

Taylandlı sürücü şöyle dedi: "Her şey iyiydi. Burada oldukça zor olmasına rağmen lastikleri kontrollü şekilde kullanmaya çalıştım. Ama sıcak hava, üçüncü sektörde işleri zorlaştırıyor, lastikler çalışmayı bırakıyor. Yani kolay değildi. Son denememde bile üçüncü sektörde lastiklerin daha iyi çalışması için çok fazla zorlamamaya çalıştım. Ayrıca dengeden pek memnun değildim. Yine de fena bir seans olmadı."

"Son iki yarışa kıyasla kesinlikle ilerleme var ama yine de farklı bir sonuç almayı umuyordum. Neler olacağını göreceğiz. Geçen hafta pek çoğunun lastik kabarcıklanmasıyla ilgili sorunları vardı ve bu konuda avantajlıydık. Diğer takımların aksine lastikleri antrenmanlarda pek fazla aşındırmadık. Görünüşe bakılırsa kabarcıklanma olmayacak ve bu da Silverstone'daki gibi bir avantajımız olmayacağı anlamına geliyor."

"İyi bir yarış tempomuz var. Fakat İngiltere'deki kadar hızlı olacağımızı sanmıyorum. Strateji bu hafta sonu önemli bir rol oynayacak. Burada geçiş yapmak Silverstone'a kıyasla daha zor. Geçiş yapabilmek için, üçüncü sektörde, özellikle de dokuzuncu virajda öndeki rakibinize yakın kalmalısınız. Ek olarak öndeki rakibinizi geçmek için büyük bir hız farkı da olmalı. Strateji üzerinde çalışmamız gerekiyor."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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