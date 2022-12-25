Albon, Red Bull'un 13 yaşındaki yeni genç yıldızına nasıl ilham veriyor?

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Albon'un bir yetimhanede yaptığı çalışmalar Tayland'daki ihtiyaç sahiplerinin hayatlarında anlamlı bir fark yaratmaya yardımcı olurken, F1'deki çabaları da çocuklar için ilham kaynağı oluyor.

Enzo Tarnvanichkul isimli 13 yaşındaki sürücünün başarıları onu şimdiden geleceğin yıldızı olarak öne çıkarıyor. Bu yıl FIA OK Junior Karting Dünya Şampiyonasını kazanarak Albon'dan sonra ikinci Taylandlı Karting Dünya Şampiyonu oldu.

Altıncı sıradan başladığı yarışı Super Heat'te geçirdiği kazaya rağmen galibiyetle tamamladı.

Tarnvanichkul bu ayın başlarında gerçekleşen FIA ödül töreninde OKJ kupasını almadan önce şunları söyledi: “Elimden geleni yaptım ve ülkemi mümkün olduğunca iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştım."

“Sanırım Dünya Şampiyonası finalindeki tek Taylandlı sürücü bendim. Alex gibi ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve hayal edebileceğim en iyi sonucu elde ettim."

Tarnvanichkul da tıpkı Albon gibi Tayland kökeniyle her zaman gurur duyduğunu belirterek "Alex gibi ilham veren insanların ayak izlerini takip etmeye hevesli olduğunu" söyledi.

Genç yıldız, “Diğer ülkeler kadar başarılı olamayan ülkenizi temsil ederken, üzerinizde biraz daha fazla baskı hissediyorsunuz."

“Ülkenizi en iyi şekilde temsil ederek hem kendinizi hem de ülkenizi gururlandırmak istiyorsunuz."

“Alex'in idol olduğunu düşünüyorum. Bir Taylandlı olarak Formula 1'de şu ana kadar en fazla yol kat eden ve geçilmesi gereken kişi o." dedi.

Alex Albon, Williams Photo by: Williams

OKJ şampiyonluğunu kazanmak, Tarnvanichkul'un geleceğin yıldızı olarak gösterilmesine yardımcı oldu ve 2023 için Red Bull junior programına katıldı.

Red Bull, daha çok F1 için basamak olan tek koltuklu serilerde yarışan sürücülere odaklansa da, Helmut Marko kartingdeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Max Verstappen'in etkileyici 2013 karting sezonu, ertesi yıl tek koltuklu serilere adım attığında Red Bull'un onu takıma almasına ve sadece bir sezon sonra onu F1'in en genç pilotu yapmasına yardımcı oldu.

Tarnvanichkul, “Burası çok prestijli bir akademi, burada eğitim alan pek çok sürücü F1'e ulaştı."

“Böylesine ünlü bir akademiye katıldığım için çok mutluyum, ama baz noktalarda sonuçları düşünüyor ve üzerinizde baskı hissediyorsunuz."

"Red Bull gibi bir takımda olmak her tür şeyi daha eğlenceli hale getiriyor ve onları temsil etmeniz için üzerinizde biraz daha fazla baskı oluşturuyor." dedi.

Marko, genç sürücülerden oldukça iyi performanslar beklemekle ünlüdür, ancak Tarnvanichkul; imza atmadan önce Marko ile yaptıkları görüşmelerden iyi bir izlenim aldığını açıkladı.

Tarnvanichkul, “O muhteşem bir insan."

“Tüm kariyeri boyunca F1 ve Le Mans'ta yarıştı, inanılmaz bir insan ve çok ilham verici bir karakter."

“Televizyon, bazen aldatıcı olabiliyor ama gerçekten onunla tanıştığınızda ne kadar özel bir insan olduğunu anlayabiliyorsunuz." dedi.

İki kez Dünya Şampiyonu Verstappen de, FIA galasında karting kupalarını verirken Tarnvanichkul hakkında yorum yaptı.

Verstappen, “Onun hakkında çok fazla iyi şey duydum, bu [kupa] zaten kendi adına konuşuyor."

“Helmut çok heyecanlı, bu yüzden onu [Tarnvanichkul] takımda görmek ve önümüzdeki yıllarda neler başarabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.