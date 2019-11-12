Albon, Red Bull’u etkiledi

Red Bull sezona Pierre Gasly ile başlasa da, beklentileri karşılayamadı ve yerini sezon ortasında Alex Albon aldı.

Albon özellikle geriye düştüğü yarışlarda Gasly’den daha iki bir yükseliş göstermeyi başardı ve kazandığı puanlarla takdir topladı.

Şimdi Red Bull’u etkilemiş gibi görünüyor ve koltuğun favorisi konusunda yer alıyor.

Takım patronu Christian Horner genç sürücüden övgüyle bahsetse kararın henüz alınmadığının altını çizdi.

Horner, “Amerika’daki kazasından ve ön kanat değişiminden sonra, pistteki en hızlı sürücü oydu.”

"Pist üstündeki savaşma şekli olağanüstüydü.”

“Ayrıca bizim için sadece yedi yarış yapmış olmasına rağmen şampiyonada altıncı. Gelişimi çok etkileyici."

“Yine de aceleci kararlar vermeyeceğiz. Tüm sürücülerle gelecek yıl için sözleşmemiz var ve bu yüzden zamanımız var.”

Öte yandan McLaren sürücüsü Carlos Sainz, Red Bull programından ayrılmaktan pişmanlık duymuyor.

İspanyol sürücü, Sky İtalya’ya verdiği demeçte, “Gelecek sezon Verstappen'in yanında kimin olacağı önemli değil, çünkü takım arkadaşı kim olursa olsun ilk sürücü olarak o kalacak. Bu yüzden beni hiç etkilemiyor.” dedi.



