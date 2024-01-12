Albon: "Red Bull'dayken her şeye evet diyordum"

2019 Formula 1 sezonu Alex Albon için inişli çıkışlı bir yolculuk oldu.

Tayland asıllı İngiliz pilot başlangıçta Nissan ile Formula E'de yarışmayı planlarken Red Bull Danışmanı Helmut Marko'dan Toro Rosso'da yarışması için çağrı aldı.

Red Bull'un düşük performans gösteren Pierre Gasly'yi Albon ile değiştirmeyi tercih etmesinin ardından bu, gridde şimdiye kadar görülen en hızlı terfilerden birine dönüştü.

Albon F1.com'a verdiği demeçte, "Birçok pilota verilmiş olan o koltuğa olan ilgi çok büyüktü."

"Bu medya ilgisiyle mücadele ettim. Menajerim yoktu ve antrenörüm dışında tek başımaydım."

"Destek serilerinde hızınız tek başına yeterli oluyor. Teknik geri bildirim orada daha az önemli. Formula 3 ve Formula 2'de bu alanda biraz deneyim kazanıyorsunuz ama F1'de bu konudaki seviye çok daha yüksek."

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16

"Her sorunu çözmek için hangi 30-40 çözümü kullanabileceğimizi bilecek deneyime sahip değildim."

"Red Bull'da çok fazla 'evetçi' biriydim. İnsanları etkilemeye ve memnun etmeye o kadar hevesliydim ki simülatör çalışmaları ve halkla ilişkiler yükümlülükleri dahil olmak üzere her şeye evet dedim."

"Her zaman takımın çıkarlarını ön planda tuttum, bu da araca bindiğimde çoktan hazır olduğum anlamına geliyordu."

"Artık çok daha acımasızım. Kendi çıkarlarımı ön planda tutuyorum ve bunun nedeni çok basit: Kendimi başkalarının beni önemsediğinden daha fazla önemsemeliyim."

"Takım için hazır olmak ile takımın da sizin için hazır olmayı istemesini sağlamak arasında bir denge olmalı." dedi.