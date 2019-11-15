Albon, Red Bull'da kalacağı için çok mutlu

F1'in çaylak pilotu Albon, yaz tatilinden sonra Red Bull'a katıldı ve bu yıl beklentilerin altında kalan Pierre Gasly'nin yerini aldı.

Albon, çıktığı yedi yarışın tamamını ilk altı içerisinde bitirmeyi başardı ve elde ettiği en iyi sonuç dördüncülük olurken, Gasly'in ilk 12 yarışta topladığı puanı çoktan geride bıraktı.

Red Bull bunun üzerine Brezilya GP öncesinde Albon'ın gelecek yıl da takımda kalacağını açıklarken, Taylandlı sürücü bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sözleşmeyle ilgili durumu bana söyledikleri zaman, bu gerçekten inanılmazdı. Beni aradılar ve Macaristan'daki yarıştan sonra Red Bull'a katılacağımı söylediler. Bunu duyduğum zaman gerçekten göz korkutucuydu! Ancak çok fazla şey yapabileceğimi hissediyordum ve ortaya koyduğum performanstan memnunum."

"Gelecek yıl takımda kalacağıma dair son kararın verilmesi gerçekten iyi hissettiriyor."

Albon, haberi Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ile yaptığı "oldukça kısa" bir telefon görüşmesinde aldığını söyledi.

"Helmut, Austin'deki yarıştan memnundu. Şahsen ben de bu yıl ortaya koyduğum performanstan memnunum. Ama 2020'de takımda kalacağımın kesinleşmesi harikaydı."

"Şimdi farklı şeylerin beni rahatsız etmesine engel olmaya çalışıyorum ve şu anda sadece duruma odaklanıyorum. Bu yaklaşımı sezonun geri kalan yarışlarında ve gelecek yıl da kullanacağım. Şu anda önemli olan şey sonuçlar ve ben de buna odaklanıyorum. Sözleşmeyi bilmem veya bilmemem bir şeyi değiştirmiyor."

"Gelecek sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlanabilmek için ilerlemeye devam etmem gerekiyor. Gelecek yıl tüm pistleri biliyor olacağım ve deneyim kazanacağım. Hazır olacağımdan eminim."

Motorsport.com'a konuşan Albon, karara şaşırıp şaşırmadı sorusuna, "Kararın ne zaman verileceğine dair bilgim yoktu. Sadece yarışlara odaklanmıştım ve ilerlememden memnun olmaya çalıştım. Önemli olan şey buydu. Sadece ileriye doğru adımlar atmaya çalıştım. Elbette geleceğe dair bazı kararlar alınacağını biliyordum, ama baskı altında değildim." dedi.