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Formula 1 Haberler

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alex Albon, eğer Formula 1'e dönebilmek adına Red Bull'da herhangi bir fırsat yakalayamazsa, başka takımlara bakabileceğini dile getirdi.

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir

Taylandlı sürücü, geçen yılı Red Bull Racing'de yarışarak geçirmişti ve sezon sonunda koltuğunu Sergio Perez'e kaybetmesinin ardından bu yıl RB16B'nin gelişimi için simülatör çalışmaları yapmaya başlamıştı.

Albon aynı zamanda hem AlphaTauri hem de Red Bull'un yedek/test pilotluğunu da yapıyor.

Sadece 25 yaşında olan Albon, bu yıl bazı DTM yarışlarında da yer alıyor ve olası bir F1'e dönüş için kendisini formda tutmaya çalışıyor.

Formula 1'den ayrılan sürücüler genellikle, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ikici kez spora dönemiyorlar. Son dönemde geri dönen bazı isimler vardı ve bunun son örnekleri Esteban Ocon - Fernando Alonso ikilisiydi.

Albon, F1 ile yaptığı son röportajda, bir yılı daha kenarda geçirmesinin problem yaratıp yaratmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yaş açısından bakarsak, hayır. Şu anda yaşlı bir pilot değilim. Ancak Formula 1'de her şey nispeten çok hızlı ilerliyor."

"Bir yıldan fazla bir süreyi kenarda geçirdikten sonra, aracı sürmek zorlaşıyor. En fazla bir yıl ara verebilirsiniz. Esteban öyle yaptı. Fernando [Alonso] farklı bir örnek çünkü Fernando, Fernando'dur!"

"Araçlar çok hızlı gelişiyor, teknoloji de gelişiyor. F1'e yakın olan herhangi bir seri yok."

“Yani maksimum bir yıl ara verebilirsiniz. Şu anda elimden geldiğince, yapabileceğim her şeyi yaptığımdan emin olmaya ve aynı zamanda kendimi aktif tutup, etrafa bakmaya ve benim için orada ne olduğunu görmeye çalışıyorum."

Red Bull programının bir parçası olan Albon, özellikle Perez ve AlphaTauri ikilisi Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda'yı da yakından takip ediyor.

Max Verstappen ve Gasly'nin gelecek yıl mevcut takımlarında devam edecekleri zaten doğrulandı. Ancak Sergio Perez ve Yuki Tsunoda hakkında resmi bir doğrulama yok.

Albon, eğer bu iki takımda boşluk bulamazsa, başka takımlara bakacağını belirtti.

Albon, "Gridin diğer taraftarlarında pek bir şey yok. Bazı açılardan, diğerlerinin iyi performans gösterememesine bağlıyorum. Formula 1'deki sürücü pazarı bu şekilde işliyor."

"Daniel Ricciardo'nun takım değiştirmesiyle beraber F1'de yarışma fırsatı yakaladığım için şanslıydım, bu her şeyi değiştirdi. Bu yıl, bu açıdan biraz sönük görünüyor. Eğer burada [Red Bull] bir yarış koltuğu yoksa, bunun mümkün olabileceği birkaç takım var. Bekleyip görmeniz gereken dönemlerden biri."

"Red Bull'da herkes bana çok iyi davrandı. Eminim bir fırsat ortaya çıkarsa Helmut [Marko] ve Christian [Horner] bana yardım etmeye ve beni desteklemeye açık olacaklar. Eminim simülatör ve yedek pilotluk rolü de yine bir seçenek olabilir."

"Şimdilik boşluk olup olmadığını görmek için ana odak noktam olan F1'e bakıyorum. Sonrasında neler olacağını ise göreceğiz." dedi.

Albon, kararın süresiyle ilgili ise şöyle dedi: "Sürücü pazarında yaşananlar için henüz nispeten erken ancak diğer şampiyonalardaki sürücü kararlarının daha erken alındığını da hatırlamak gerekiyor."

"Formula 1'de Ağustos'tan Kasım'a kadar karar verebilirsiniz ve bu, herhangi bir sorun yaratmaz. Ancak Formula E veya IndyCar gibi diğer şampiyonalara bakarsanız, sezonlar daha erken başlar ve bu nedenle kararların daha erken alınması gerekir."

"Piyasayı değerlendirmeli ve tüm seçeneklere baktığımızdan emin olmalıyız, bu yüzden durum zor." 

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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