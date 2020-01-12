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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Red Bull'da çaylak olduğunuzu çabuk unutuyorsunuz"

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Albon: "Red Bull'da çaylak olduğunuzu çabuk unutuyorsunuz"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Oca 2020 07:18

Alexander Albon, Red Bull'da yarışırken kendisine karşı çok eleştirel davrandığını ve bazen çaylak olduğunu kendisine hatırlatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Formula 2'de geçirdiği yılın ardından Toro Rosso ile Formula 1'de yarışmaya başlayan Alex Albon, iyi bir ilk yarı geçirdi ve ikinci yarıda Red Bull'da yarışmaya başladı.

Geçen yılın Şubat ayındaki kış testlerine kadar Formula 1 aracında deneyimi olmayan Albon, Red Bull'da güçlü performansını devam ettirince 2020 kontratını da kaptı.

Brezilya'da ilk podyumuna çok yaklaşan Albon, Red Bull'daki beklentilerin çok farklı olduğunu ve bazen çaylak olduğunu unuttuğunu dile getirdi.

Albon, "Bazen kendime hâlâ bir çaylak olduğumu hatırlatmak zorunda kaldım, ama iyiydi."

"Red Bull'un beklentileriyle birlikte, çaylak olduğunuz duygusu çabucak kayboluyor. İyi anlarım oldu, ama aynı zamanda çok eleştirel olmak ve her zaman daha iyi olmak istiyorum."

"Çaylak olmak benim için bir bahane olmamalı. Sadece daha hızlı olmak istiyorum, ama bu elbette tüm sürecin bir parçası." dedi.

Albon bu yıl Almanya ve Britanya'daki performanslarından memnun olduğunu söyledi.

"Sezonun ilk yarısında birkaç iyi yarış vardı. Brezilya yarışı da bir noktada güzeldi. Gerçekten bu konuda pek fazla düşünmedim. Bir çaylak için gurur duyulacak bir ilk yıl oldu.  İlk sezonumdan çok memnunum."

"Dersler çıkardım. Mesela gazeteciler de dahil olmak üzere her şeyi ve herkesi her zaman dinlemek zorunda değilim!"

"Kendi işimi yapmak ve kendime bakmak zorundayım. Neleri daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. 2019'dan çıkardığım en önemli ders buydu. Ayrıca belki de antrenmanlarda biraz daha rahat davranmam gerekiyor." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

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