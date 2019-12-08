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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Red Bull'a geçtikten sonra kendimi çaylak gibi hissetmedim"

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Albon: "Red Bull'a geçtikten sonra kendimi çaylak gibi hissetmedim"
Ekleyen:
, Editör
8 Ara 2019 12:00

Taylandlı Formula 1 pilotu Alex Albon, Red Bull'a geçmesinin ardından kendisini bir çaylak pilot gibi hissetmediğini söyledi.

Albon, sezona Toro Rosso ile başladı ve 2019'dan önce hiç F1 aracı kullanmamasına rağmen ilk 12 yarışta etkileyici bir performans sergiledi.

Sonrasında Red Bull'da Pierre Gasly'nin yerine geçti ve yine iyi performans göstererek 2020 Red Bull koltuğunu kaptı.

Geçtiğimiz günlerde Yılın Çaylağı seçilen Albon, artık takımdaki beklenti seviyesinin arttığını ve Red Bull'a geçmesinin ardından kendisini çaylak gibi hissetmediğini söyledi.

Albon, "Bazen kendime hâlâ bir çaylak olduğumu hatırlatmak zorundayım çünkü Red Bull'da olmak beklentileri biraz değiştiriyor."

"Kendi yılımdan memnunum. İyi olduğum alanların farkındayım, kendime karşı sert davranıyorum ve her zaman gelişmek için çabalıyorum."

"Çaylak olduğum bahanesinin arkasına sığınmak istemiyorum. Sadece her hafta sonu hızlı olmak istiyorum. Kendimi ve sürüşümü geliştirebileceğimi biliyorum. Hâlâ öğrenmeye devam ediyorum ve ilk yılın gidişatından oldukça memnunum."

"Sadece kendi işimi yapıyorum ve kendime odaklanıyorum. Bunun bir takım sporu olduğunu biliyorum ancak sürüşünüze karşı bireysel şekilde yaklaşırsınız. Kendimi nerede geliştirebileceğimi ve daha iyi olmam için ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışıyorum."

"Red Bull'a geçtiğimden beri en büyük gelişim burada oldu." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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