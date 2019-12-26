Albon: "Red Bull'a geçtiğimde her şeye sıfırdan başladım"

Albon, F1'e 2019 sezonunda Red Bull’un kardeş takımı Toro Rosso ile başladı ve önüne gelen bu şans, daha önce imzaladığı Nissan Formula E kontratını iptal etmesine yol açtı.

Pierre Gasly’nin Red Bull’daki kötü performansıyla beraber Albon’un takımdaki güçlü performansı, Albon’un şoke edici bir şekilde Max Verstappen’in yarış kazanan takımda takım arkadaşı olmasını sağladı.

Albon 2020’nin tamamı için Red Bull ile bir sözleşme imzaladı ve gelecek sene boyunca takımla beraber olmasının sezon boyunca bir düzen getireceğini söyledi.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Albon, “An itibariyle Formula 1’e aşinayım. En azından çevrem daha normal olacak. Bu sene bile çok normal değildi. Formula 1’in nasıl yürüdüğünü ve ne olduğunu Toro Rosso ile öğrendim. Ve bu değişti. En başından başlıyor gibiydim. Ancak en azından şimdilik iyi bir temeli oturtmuş bulunmaktayız ve bu temelin üzerinde Melbourne’e yaklaştıkça daha çok çalışacağız.” dedi.

Albon aynı zamanda iş ahlakının ve yaklaşımının kış arasında ve Red Bull ile olacak sezon başlangıcı sırasında değişmeyeceğini ve hala ilk yarışındaki düşünceyle aynı düşüncede olduğunun üstünde durdu.

Taylandlı pilot hedefinin hâlâ seanstan seansa gelişmek ve takımı belirli alanlarda geliştirmek olduğunu belirtti. Ancak, aradığı tek unsurun sezon öncesi araç gelişimi olduğunu, bunun sebebinin ise sezon ortası değişikliğinin aracı nasıl geliştirebileceği hakkında sınırlı fikir sahibi olmasına yol açtığını söyledi.

“Bir grand prix hafta sonunda çok fazla şey değiştiremezsiniz, çünkü çok riskli.”

“Ancak bence şimdiden takım bir araçta ne istediğimi anlamaya başladı. Orası konsantre olmamız gereken yer. Testteki atmosfer ise biraz daha farklı. FP1 ve FP2’nin aksine verileri daha iyi karşılaştırabileceğiniz 4 saat var. Bu yüzden pist üstünde daha verimli bir vakit geçireceğiz. Aynı zamanda tamamen dikkatinizi vermeniz için de önemli bir zaman, programlama açısından elinizden gelenin en fazlasını almak zorundasınız. Çünkü her ne kadar öğrenmemiz ve denememiz için iyi bir zaman olsa da, Melbourne’e gitmeden önce aracı test etmemiz için sadece 3 günümüz var. Hâlâ kısıtlı ancak tabii ki de hiç zaman olmamasından iyi.”