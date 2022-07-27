Albon, Red Bull'a dönüşün mümkün görünmediğini düşünüyor
Bu yıl Williams'ta iyi performans gösteren Alex Albon, mevcut duruma rağmen kendisini Red Bull veya AlphaTauri'ye geçerken görmediğini söylüyor.
2020 sezonunu Red Bull'da geçiren ancak ortaya koyduğu performansla Avusturyalı ekibi tatmin edemeyen Alex Albon, 2021 yılında yedek pilotluğa çekildi ve bu yıl bir yıllık aranın ardından Williams ile Formula 1'e geri döndü.
Williams takımında gösterdiği performansla tekrar dikkatleri üzerine çeken Albon, güveninin geri geldiğini ancak Red Bull'a geçişin mümkün görünmediğini söyledi.
Albon, "Bir yıl ara vermiş olmama rağmen kendime çok güveniyorum."
"Burada araç içerisinde kendimi iyi hissediyorum. Bunu en son 2019'da Toro Rosso'da hissetmiştim."
"Red Bull'a geçiş o zaman büyük bir adımdı ve 2019'dan 2020'ye kadar da durum aynıydı.”
"Gelecekle alakalı her zaman bir şeyler söyleniyor ancak Red Bull ve AlphaTauri'de boş koltuk kalmadığı artık sır değil."
"Bu sezon şimdiye kadar iyi bir yıl geçirdim ve buradaki insanlarla çalışmaktan keyif alıyorum. Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz ama aracı sürekli geliştiriyoruz."
"Sadece bu sezona odaklanıyorum ve geleceğin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz."
Albon yeni nesil araçların sürüşünden keyif aldığını söyledi ve mevcut durumdan memnun olduğunu dile getirdi.
"Bu lastiklerle, özellikle hızlı virajlarda biraz daha agresif olabilirsiniz. Mesela Barselona'da tura başladığınızda ilk iki virajda kaydığınızda, geçmişte lastikler hemen hazır olurdu. Bu lastikler ise biraz daha geniş çalışma aralığına sahipler ve araçlar biraz daha fazla canlı."
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