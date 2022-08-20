Albon: "Red Bull ve Williams arasındaki en büyük fark, başarının değeri"

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2019'da Toro Rosso'dan Red Bull'a yükseltilen Albon, 2020'deki tam sezonunda Max Verstappen'in yanında beklenen etkiyi gösteremediği için takımdan gönderildi ve Formula 1'de kendisine yer bulamadı.

Bir seneyi DTM'de geçiren Albon, 2022'de Williams ile F1'e geri döndü.

Her ne kadar Williams, Red Bull'a kıyasla gridin diğer tarafında mücadele ediyor olsa da, Albon takımda geçirdiği dönemden keyif aldığını söyledi.

Yaz tatili öncesinde Motorsport.com'a konuşan Albon, "Galibiyet için mücadele eden bir takımda 6 ya da 7. olursanız, bu tabii ki iyi bir şey değildir. Biz ise bu sene istediğimiz yerde değiliz ancak mükemmel iş çıkardığımızda ve araç iyi bir aralıkta olduğu zaman, puanlar alabiliyoruz ve orta sıralarda mücadele edebiliyoruz."

"Takım değiştirme arasındaki ana fark, başarıya verilen değer ve iyi bir hafta sonunun ne olduğu. Bazen sıralamalarda ilk seansta elenirsiniz ancak orada attığınız hızlı turun gerçekten iyi olduğunu, aracın iyi olduğunu hissedersiniz. Takım olarak her şeyden maksimumu aldığınızı hissedersiniz."

"Dışarıdan bakıldığı zaman iyi görünmüyor olsa da, o yarıştaki pozitif şeylere bakmanız gerekir." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Bir sezonu dışarıda geçiren Albon'un üstündeki pası da atması gerekti. Buna rağmen Albon, kural değişikliklerinin dönüşünü kolaylaştırdığını düşünüyor.

Takım arkadaşını 13 sıralamanın 11'inde geride bırakan ve 3 puan kazanmayı başaran Albon, sezonun ilk yarısında iyi iş çıkardığını söyledi.

Albon, "Gerçekten iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir sene yarışlardan uzak kalıp araçta olmayınca, doğal olarak özellikle testlerde ve ilk birkaç yarışta yeniden kendimi bulma yönünde bir hissiyat oldu."

"Ancak öyle olsa bile, yine de etrafımdaki herkes kadar hazır olduğumu hissettim. Kural değişiklikleri nedeniyle herkes benzer durumda başladı."

"Geçen seneye kıyasla sınırın nerede olduğunu söylemek çok zor. Yani tamamen farklı bir araç, gerçekten kıyas yapamıyorsunuz."

"Ancak orada olmak için hiçbir nedenimizin olmadığı zamanlarda puan aldığımız durumlar olduğunu hissediyorum ve bunlar gerçekten çok şey ifade eden yarışlardı." dedi.

Williams ile 2023'te de mücadeleye devam edecek Albon, arka taraflarda yarışında daha az baskı olduğunu ancak yine de esas baskının kendi içinde olduğunu söyledi.

Albon, "Daha az ön planda olduğumu söyleyebilirsiniz. Beklenti ya da baskı gibi durumlar konusunda daha az ses oluyor ancak aynı zamanda eleştiriler kendi içimden geliyor."

"Bilirsiniz, bunu daha önce de söylemiştim. Ben kendimi en sert eleştiren kişiyim. Bu kötü görünebilir ancak insanların ne söylediklerini önemsemiyorum. Bu açıdan gerçekten bir tür öz değerlendirme oluyor."

"Daha az gürültü oluyor olabilir ancak aynı zamanda ben her zaman, mutlu olmadığım zaman bunu söyleyeceğim." dedi.