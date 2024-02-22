Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Sezon öncesi testi

Albon: "Taraftarları üzmek istemiyorum ama Red Bull cidden hızlı gözüküyor"

Williams pilotu Alexander Albon, Red Bull'un 2024'te de en hızlı F1 takımı olacağını düşünüyor.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sam Bloxham / Motorsport Images

Bahreyn'de testlerin ikinci günü geride kalırken, yeni araçların pist üstündeki davranışları ve farklı koşullara nasıl tepki verdikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 

Araçların ve pilotların pistte -özellikle de Bahreyn'de- mücadele etmesi gereken bir diğer etken de rüzgar. Zira bazı araçlar, diğerlerine kıyasla rüzgara karşı daha hassas oluyorlar. 

Bu konuda en zayıf takımlardan biri olan Williams'ın pilotu Alexander Albon ise Red Bull ve Ferrari'nin rüzgardan en az etkilenen takımlar olduğunu söylüyor. 

"Görünüşe bakılırsa Red Bull ve Ferrari, rüzgardan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Virajı döndüklerinde, istedikleri yönde gidebiliyorlar. Ayrıca daha fazla arka yol tutuşa sahipler."

"Diğer takımlar ise bu konuda daha zor anlar yaşıyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sonrasında genel olarak araçların performansında konuşan Albon'a göre, Red Bull en hızlı takım konumunda. 

"Taraftarları sıkmak ya da hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama (Red Bull) gerçekten hızlı görünüyor."

Albon'a göre Visa Cash App RB de ileri yönde iyi bir adım attı.

"Kesinlikle geliştiler; çok hızlı görünüyorlar. Yeni arça sayesinde ileri yönde büyük bir adım attıklarını düşünüyorum."

"Yine de biz de mücadelenin içerisindeyiz. En azından onlardan uzak değiliz."

"Artık daha normal bir yarış aracımız var. Yine de Monza ve benzeri pistler bizim için daha iyi olacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Perez: "Sıralama insanların düşündüğünden daha yakın"
Sonraki haber Stella: "RB20 aracını ilk gördüğümde "vay be" dedim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor ama podyum gerçekçi bir hedef değil"

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor ama podyum gerçekçi bir hedef değil"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor ama podyum gerçekçi bir hedef değil" Alonso: "Araç iyi hissettiriyor ama podyum gerçekçi bir hedef değil"

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

World Superbike
Phillip Island

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

Son Haberler

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye