Albon: "Taraftarları üzmek istemiyorum ama Red Bull cidden hızlı gözüküyor"
Williams pilotu Alexander Albon, Red Bull'un 2024'te de en hızlı F1 takımı olacağını düşünüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Sam Bloxham / Motorsport Images
Bahreyn'de testlerin ikinci günü geride kalırken, yeni araçların pist üstündeki davranışları ve farklı koşullara nasıl tepki verdikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Araçların ve pilotların pistte -özellikle de Bahreyn'de- mücadele etmesi gereken bir diğer etken de rüzgar. Zira bazı araçlar, diğerlerine kıyasla rüzgara karşı daha hassas oluyorlar.
Bu konuda en zayıf takımlardan biri olan Williams'ın pilotu Alexander Albon ise Red Bull ve Ferrari'nin rüzgardan en az etkilenen takımlar olduğunu söylüyor.
"Görünüşe bakılırsa Red Bull ve Ferrari, rüzgardan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Virajı döndüklerinde, istedikleri yönde gidebiliyorlar. Ayrıca daha fazla arka yol tutuşa sahipler."
"Diğer takımlar ise bu konuda daha zor anlar yaşıyor."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sonrasında genel olarak araçların performansında konuşan Albon'a göre, Red Bull en hızlı takım konumunda.
"Taraftarları sıkmak ya da hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama (Red Bull) gerçekten hızlı görünüyor."
Albon'a göre Visa Cash App RB de ileri yönde iyi bir adım attı.
"Kesinlikle geliştiler; çok hızlı görünüyorlar. Yeni arça sayesinde ileri yönde büyük bir adım attıklarını düşünüyorum."
"Yine de biz de mücadelenin içerisindeyiz. En azından onlardan uzak değiliz."
"Artık daha normal bir yarış aracımız var. Yine de Monza ve benzeri pistler bizim için daha iyi olacak."
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