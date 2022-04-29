Albon, Red Bull kariyerini etkileyen kazalara rağmen Hamilton'ı suçlamıyor

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Alex Albon, Red Bull'daki kariyeri boyunca yakın takibe alınmıştı. Taylandlı sürücü, takım arkadaşı için üretilen araca uyum sağlamakta zorlandığı ve Verstappen'in performansına yetişemediği için, sezon boyunca üzerindeki baskı arttı.

Üzerindeki baskıyı hafifletecek tek şey, ilk podyumunu alması olurdu fakat Lewis Hamilton tarafından iki kez bu fırsatı kaçırdı.

Williams pilotu, daha iyi sonuçlar alsaydı, daha iyi bir zihniyette olabileceğini söyledi.

Albon, "Yarışlardan birinde 'Performansın nerede?' dediklerini hatırlıyorum ve ben de, 'O kadar kötü bile değildi, herkes biraz sakin olsun.' dedim."

"Bence iyi bir sonuç her şeyi sakinleştirirdi. Önümdeki diğer altı veya yedi yarışı daha az ses ile geçirirdim çünkü bu sesler, oradaki ilk yarışımdan itibaren başladı. Çok yoğundu." dedi.

Albon, iki yarışta podyum alabilirdi ancak bu fırsatı Hamilton tarafından kaybetti. Bunlardan ilki 2019'da Brezilya'da, Mercedes pilotu Albon'a temas edince yaşandı. Red Bull pilotu yarışı 14. sırada bitirdi ve puan alamadı.

Bir sonraki yıl Avusturya'da, Albon sadece podyum değil potansiyel bir galibiyet için yarışıyordu fakat bir kez daha Hamilton ile çarpıştı.

Albon, kazadan sonra radyondan, "Bu adam tam bir oyun bozan!" diye bağırdı fakat iki yıl sonra, kariyerinin gidişatı için Hamilton'ı suçlamadığını belirtti.

Albon, "Bana olanlar için asla Lewis'i suçlamam. Hepsi benim sorumluluğumda."

"Lewis özür diledi ve dürüst olmak gerekirse, ben de Brezilya'da bazı yerlerde kaza yapmaktan kaçınabilirdim. Sürücüler arasındaki kazalara bakıyorum ve asla 100-0 olmuyor. Bu kazaların çoğunda mutlaka karşılıklı bir etken olur." dedi.

Albon, daha sonra Avusturya kazasının Hamilton'ın suçu olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Williams pilotu gülerek, "Avusturya'da ise suçun onda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images