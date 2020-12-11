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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Albon: "Red Bull için iyi bir gün oldu"

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Albon: "Red Bull için iyi bir gün oldu"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1 pilotu Alex Albon, Cuma gününün ardından verdiği demeçte, hafta sonuna iyi başladıklarını söyledi.

Red Bull pilotu Alex Albon, ilk seansta geride kalmasına rağmen, ikinci seansta dördüncü en iyi dereceyi yaptı ve takım arkadaşı Max Verstappen'den 0.2 saniye yavaş kaldı.

Verstappen, en yumuşak lastikle derecesini geliştiremezken, Albon en hızlı turunu bu lastiklerle attı.

Seansın ardından konuşan Albon, "Açıkçası iyi göründüğümüzü düşünüyorum. Sadece yumuşak lastikleri olduğundan biraz daha iyi çalışmasını sağlamaya çalıştım."

"Her zaman olduğu gibi, lastiklerden daha fazlasını çıkarmaya ve tatlı noktayı bulmaya çalışıyorsunuz. Orta lastiklerde araç iyi hissettiriyordu."

"Sanırım Mercedes, yumuşak lastiklerde derecesini geliştiremedi, bu yüzden belki de lastiklerle ilgili bir durum olabilir. Yarın buna bakacağımıza eminim ve ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Genel anlamda bakarsak bunun bizim için iyi bir gün olduğunu düşünüyorum."

"Mercedes'le kıyasla nerede olduğumuzu söylemek zor. Onları geride bırakmaya çalışacağız. Bence her zaman için bir şans vardır."

"Eğer nerede hızlı olduklarını görebilirsek o zaman eminim ki buna göre biz de zorlayabiliriz. Ama şimdilik buna bakmadım." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Kemal Şengül

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