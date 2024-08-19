Albon: "Red Bull henüz üstünlüğünü kaybetmedi"
Alex Albon, 'iyi yönetilen' Red Bull'un diğer takımlara göre hâlâ bir üstünlüğe sahip olduğuna inanıyor.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
Albon, çaylak sezonu olan 2019'un ikinci yarısından 2020'nin sonuna kadar Red Bull'da yarıştı.
2020'nin sonunda yerine Sergio Perez'in gelmesinin ardından takıma 2021 yılı için geliştirme ve test desteği sağladı.
Christian Horner liderliğindeki takım, 2022'nin ortalarından 2024'ün başlarına kadar neredeyse kusursuz bir hakimiyetin tadını çıkarırken, şimdi mevcut sezonun son 10 yarışında çok farklı bir beklentiyle karşı karşıya.
RB20 şu anda rakipleriyle aynı seviyede ve şampiyonada McLaren'in sadece 42 puan önünde.
Ancak Albon, Red Bull'un rakiplerine karşı hâlâ önemli bir avantaja sahip olduğuna inanıyor.
"Her şeye rağmen Red Bull'u hâlâ çok iyi yönetilen bir takım olarak görüyorum."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Hâlâ uygulama açısından üstünlüklerini kaybetmediklerini düşünüyorum. Pit stop stratejileri her zaman çok iyidir."
"Her zaman en iyi araca sahip olmasalar bile işleri çok iyi yürüttüklerini gösteriyorlar."
"Bence Red Bull'un her zaman sahip olduğu en büyük artılardan biri de bu, Mercedes'in gerisinde kaldıkları yıllarda çok güçlü bir yarış takımı yarattılar."
"Ve bana göre hâlâ bunun bir parçasını görüyorsunuz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi benim için sadece iyi haber"
Coulthard'a göre Red Bull'un sahip olduğu en iyi üç pilot hangileri?
Horner: "2025'in sonuna kadar mücadele tam gaz gidecek"
Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar