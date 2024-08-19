Albon: "Red Bull henüz üstünlüğünü kaybetmedi"

Albon, çaylak sezonu olan 2019'un ikinci yarısından 2020'nin sonuna kadar Red Bull'da yarıştı.

2020'nin sonunda yerine Sergio Perez'in gelmesinin ardından takıma 2021 yılı için geliştirme ve test desteği sağladı.

Christian Horner liderliğindeki takım, 2022'nin ortalarından 2024'ün başlarına kadar neredeyse kusursuz bir hakimiyetin tadını çıkarırken, şimdi mevcut sezonun son 10 yarışında çok farklı bir beklentiyle karşı karşıya.

RB20 şu anda rakipleriyle aynı seviyede ve şampiyonada McLaren'in sadece 42 puan önünde.

Ancak Albon, Red Bull'un rakiplerine karşı hâlâ önemli bir avantaja sahip olduğuna inanıyor.

"Her şeye rağmen Red Bull'u hâlâ çok iyi yönetilen bir takım olarak görüyorum."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Hâlâ uygulama açısından üstünlüklerini kaybetmediklerini düşünüyorum. Pit stop stratejileri her zaman çok iyidir."

"Her zaman en iyi araca sahip olmasalar bile işleri çok iyi yürüttüklerini gösteriyorlar."

"Bence Red Bull'un her zaman sahip olduğu en büyük artılardan biri de bu, Mercedes'in gerisinde kaldıkları yıllarda çok güçlü bir yarış takımı yarattılar."

"Ve bana göre hâlâ bunun bir parçasını görüyorsunuz."