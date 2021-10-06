Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok"

Red Bull ile sadece bir tam sezonu doldurduktan sonra koltuğunu Perez'e kaybeden Albon, 2022 yılında F1 gridine Williams ile dönüş yapacak.

2019 sezonunun ortasında, takım arkadaşı Max Verstappen ile mücadele etmekte zorlanan Pierre Gasly'nin yerine getirilen Albon, 2020'nin sonunda aynı nedenden dolayı takımın yedek sürücüsü olarak görev almaya başladı.

Gasly, Red Bull'da sadece 12 yarış geçirdikten sonra takımdan gönderildi, bu da takımın genç sürücülerini yönetmek, onlara araçlarında gelişmeye yeterince şans vermemek üzerine geçmişte aldığı eleştirilerin devam etmesine neden oldu.

Ancak Albon, Red Bull'un düzeni hakkında bir "yanlış anlaşılma" olduğunu, iyi sonuçlar alma ve gridin önünde mücadele etme üzerine olan isteğin, takımın kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.

F1 Nation podcastinin yeni bölümünde konuşan Albon, "Bence tabii ki de, özellikle medyada, takım hakkında bir kötü adam rolü oynandığı düşüncesi var."

"Ancak olayların bununla uzaktan yakından alakası yok." dedi.

Albon'a göre Red Bull'un danışmanı ve junior sürücü şefi Helmut Marko, rolündeki tasviri bakımından "en kötü rolde" ancak, genel olarak Red Bull'un üzerinde çok fazla kötü adam tasviri bulunmakta.

Tayland asıllı Britanyalı pilot, "Onların kazanan bir takım olduğunun farkına varmalısınız."

"Onlar iyi sonuçlar almayı bekliyorlar. Takımın içindeki kültür bu şekilde, eğer kazanmıyorsak, mutlu değiliz ve olması gereken şey de bu."

"Özellikle en iyi üç takımın genelde Red Bull, Ferrari ve Mercedes olduğu göz önüne alındığında onların beklentisi de bu yönde oluyor."

Alexander Albon, Red Bull Racing RB15 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu durum tabii ki zor bir şey, özellikle çok ama çok iyi bir takımda olacak kadar deneyiminiz olmadığında. Olan şey tamamen bu. Sadece araç içerisinde özgüvene sahip olmanız gerekiyor." dedi.

Albon, 2021 yılında koltuğunu, Haziran ayında Azerbaycan Grand Prix'sini kazandıktan sonra son birkaç yarışta formunu yakalamakta zorlanan, Sergio Perez'e kaybetti.

Ancak Albon, Red Bull'da sürücülerin zorlandığı bir durumda onlara daha fazla baskı yapıldığı bir ortamın bulunmadığını belirtti.

Albon açıklamalarında, "Olay hiçbir şekilde şunları veya şunu yapman gerekiyor, ve eğer bunları yapmazsan 'topla çantalarını git buradan' şeklinde ilerlemiyor."

"Tabii ki de her iki aracın birden iyi iş yapmasını istiyorlar, ana amaç bu. Eğer biri iyi iş yapamıyorsa onlara baskı yapamazsınız, çünkü en başta medya bunu yeterince fazla yapıyor zaten."

"Özellikle kendi hakkımda konuşuyorum, kendi üzerimdeki en büyük baskıyı ben kuruyorum. Başkası değil, dışarıdan herhangi bir müdahale olmuyor."

"Çok karışık bir durum. Bence bu durum tamamen aracın, Checo ve benden ziyade Max'ta daha hızlı olması veya daha kolay sürülmesi ile alakalı bir durum."