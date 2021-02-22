Albon: "Red Bull F1 koltuğunu kaybetmemin ardından debelenmenin manası yok"

Tayland - İngiliz kökenli Albon, 2020'de Red Bull Racing'de tam sezon geçirmesinin ardından bu sezon öncesinde yerini Sergio Perez'e kaptırmıştı.

Albon takımın yedek pilotu ve test pilotu olmaya devam edecek. Aynı zamanda Red Bull desteğiyle DTM'de mücadele edecek olan Albon, patronlarını bir şans için daha ikna etmeyi umuyor.

Pazartesi günü Motorsport.com'un da yer aldığı basın toplantısında konuşan Albon, takımdaki yarış koltuğunu kaybetme acısını hızlı bir şekilde atlattığını ve artık Red Bull ya da AlphaTauri ile dönme çalışmalarına odaklandığını söyledi.

Albon, "Yerimi kaybetmem hayal kırıklığı yarattı. Bu tür şeyler her zaman hayal kırıklığı yaratır çünkü burada yarışmak bizim hayalimiz."

"Ancak dürüst olmam gerekirse, hızlı bir şekilde kendim için üzülmenin bir manasının olmadığını gördüm. Oraya geri dönebilmek için elinizden geleni yapmanız lazım."

"Hedefim tabii ki gelecek sene bir koltuk bulmak ve bu sene onun için hazır olmak. Hazır olma ve COVID açısından ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Bu kış, mümkün olduğu kadar hazır olduğumdan emin olmak istedim ve simülatörde çalışmalar yaptım. Ve evet, birkaç gün sürüş yapmayı ya da lastik testi gibi bir şeyler yapmayı umuyorum." dedi.

Albon, Red Bull'da yaşadıkları konusunda olumsuz düşünmesinin bir şeye faydasının olmayacağını, bu sene iyi iş çıkarırsa 2022'de dönme fırsatının olabileceğini söyledi.

Albon, "Bu, çocukluğumdan beri sahip olduğum bir yaklaşım. 'Şu anda yapabildiklerim bana daha iyi şans mı verir ve bana fayda sağlar mı?' Bana göre ortalıklarda debelenip durursanız, bu size bir şeyin kapısını açmaz ya da koltuğu geri getirmez."

"Bu yüzden hızlıca pilot olarak kendinizi en iyi fırsatı yakalayabileceğiniz pozisyona getirmeniz gerek. Bana göre bunun için hemen çalışmalara başlamalı ve negatif düşünmemeliyim." dedi.

Albon, her ne kadar bu sene pek F1 aracıyla kendisini gösterebileceği fırsata sahip olamayacak olsa da, DTM'de yaptıklarıyla ve takımın kendisine olan güveniyle 2022'de geri dönebileceğine inanıyor.

Albon, "Açıkçası herhangi bir şey olmadığı takdirde sürüş yapamam. DTM'de yarışlarım olacak, orada yeteneklerimi göstermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunların dışında, takım neler yapabileceğimi biliyor."

"Bana inanmıyor olsalar, dürüst olalım, benden kurtulabilirlerdi. Bu açıdan, onların hâlâ bana güvendiklerini, yapabileceklerime inandıklarını biliyorum. Bakalım bu sene her şey nasıl ilerleyecek."

"İlk defa koltuğumu kaybetmedim. Ancak günün sonunda hep, o koltuğu ne kadar istediğinizi göstermeniz gerektiğini öğrendim. Bunu griddeki herkesten daha çok istiyorum ve bu çok fazla adanmışlıkla oluyor. Bu yüzden asla pes etmeyeceğim."

"Bu açıdan başımı eğip çalışacağım. Daha önce de bunu yaşadım. Bugün olduğum noktaya, yaptığım sıkı çalışmalar sayesinde geldim. Dediğim gibi, o koltuğu geri kazanmak istiyorum." dedi.