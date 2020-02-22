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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Red Bull dayanıklılığa odaklandı"

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Albon: "Red Bull dayanıklılığa odaklandı"
Ekleyen:
, Editör
22 Şub 2020 07:31

Alex Albon, Red Bull'un testin ilk üç gününde aracın dayanıklılığına odaklandığını söylerken, geçen yıla kıyasla iyi bir adım attıklarından emin olduğunu söyledi.

Red Bull, üç günlük testlerde son derece iyi bir iş yaptı. İlk günde Mercedes'ten sonra en çok tur atan ikinci takım olan Avusturyalı ekip, ikinci günde Renault ile birlikte en çok tur atan takımdı.

Sonuç olarak testlerin en çok tur atan takımı Mercedes'ten sadece 23 tur daha az attılar ve 7.14 yarış mesafesi tamamladılar.

Takım arkadaşı Max Verstappen'in 254 turuna karşılık 217 tur atan Alex Albon, takımın zaman turlarında geride kalmasına rağmen performansa odaklanmadıklarını söyledi.

Albon, "Bu hafta dayanıklılık ve sistem kontrollerine her şeyden daha fazla odaklandık ve her şey oldukça sorunsuz gitti."

"Araç iyi hissettiriyor ve her piste çıkışımızda sürekli daha iyi hissettim."

"Her şey araçta deneyim kazanmak, onunla neler yapabileceğimizi öğrenmek ve Melbourne için hazırlanmakla ilgili."

"Üzerinde çalışmamız gereken ana alanlarda kesinlikle geliştik. Bence güçlü görünüyoruz ve geçen yıla kıyasla ileriye doğru iyi bir adım attık."

"Bence şevkle başladık ve önümüzdeki hafta için çok iyi bir başlangıç noktamız var." dedi.

Mercedes ve Ferrari'ye kıyasla nerede oldukları sorusuna Albon, "Diğer araçlarla olan durumu önemsemiyoruz ve diğerleriyle savaşmaya devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Yine de şu anda kendimize odaklandık ve geçen yıla kıyasla daha iyi durumdayız."

"Büyük bir ilerleme kaydettik. Geçen yılın sonunda önemli adımlar atmıştık ve bu yüzden bu yıl nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Mücadelede olmak istiyorum. Mercedes, Ferrari ve Verstappen ile savaşta olmalıyım. Belki de bunun için kendime odaklanmam gerekiyor. Umarım erkenden yapabilirim. Ama yine de sadece beş-altı aylık biri ilişkiden bahsediyoruz. Bu yüzden birlikte öğrenmeye devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Mercedes'in DAS tasarımı rakip takım taraftarlarını korkutsa da Albon bundan çekinmiyor.

"Perşembe gün takımla bir sürücünün araç sürerken direksiyonu ileri/geri hareket ettirmesinin ne kadar tuhaf olabileceği hakkında konuştuk. Ancak testler ve simülatörler bunun için var. Eminim daha önce denenmiştir. Doğruyu söylemek gerekirse bu çözümün ne için kullanıldığını bilmiyorum çünkü perşembe günü, tüm gün boyunca sürdüm."

"Bu yüzden takımla bir toplantı yapmadan sürüş yaptım. Ekranlarda Mercedes'in direksiyonu gösterildi ama pek umursamadım."

"Eğer testler canlı yayınlanmasa belki de bunu göremezdik. Sanırım bu kadar çok araç üstü görüntüsü olması iyi bir şey. Ama her takımı her yerde çok fazla fotoğrafçısı var ve belki de bu çözümden bir şeyler öğrenebiliriz."

"Korkutucu olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda kendimize odaklanıyoruz. Elbette gelecekte bununla ilgileneceğiz ama şimdi sadece kendi işimizi yapıyoruz, turlar atıyoruz, mesafe tamamlıyoruz. Araçta kendimi iyi hissediyorum. Çözülmesi gereken birkaç küçük şey var ama her zaman ince ayarlarda durum böyle olur."

Baş yarış mühendisi Guillaume Rocquelin şunları ekledi: "Tüm takım için son derece başarılı bir test oldu ve bence son zamanlardaki en tatmin edici ilk test haftalarından birisiydi. Hiçbir sorun yaşamadık ve aracımız test boyunca sorunsuz şekilde çalıştı. Sabah küçük bir sorun yaşadık fakat çözmesi kolaydı. Max tam bir yarış simülasyonu tamamladı. Öğleden sonra ise Alex'le aynı yolda devam ettik. Ama maalesef birkaç kırmızı bayrak vardı ve bu yüzden her şeyi yapamadık. Gecikmelere rağmen 80'den fazla tur atabildi ve bu yüzden mutluyuz. İyi durumdayız ve daha fazla performans etkileyeceğimiz ikinci haftaya doğru çok iyi bir temelimiz var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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