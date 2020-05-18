Albon: "Red Bull benim için bir hedef belirlemedi"

Alex Albon, 2019 yılın sürpriz şekilde Toro Rosso koltuğuna getirildi ve ilk yarıda gösterdiği güçlü performansın ardından da Red Bull takımına alındı.

Albon, yeni takımında düzenli olarak puan alarak 2020 için Red Bull'daki yerini korudu ancak bu yıl ikinci senesini geçireceği için üzerindeki beklentiler artacak.

Hem Pierre Gasly hem de Daniil Kvyat, Red Bull'da yarışmak için fırsat kolluyorlar ve Albon, hedefinin mümkün olan en iyi sonucu almak dolduğunu söyledi.

Ancak Red Bull'un kendisiyle ilgili bir hedef belirlemediğini de kabul etti.

Albon, "Bence sürekliliği sağlamak büyük bir önem taşıyor. Bu açıdan burada devam etmek güzel."

"Gösterdiğim performansı beğenmeyen ilk kişi benim ve kendimden çok yüksek beklentilerim ve hedeflerim var. Takım bunu biliyor, bu yüzden geliştirebileceğim alanları da görüyorlar

"Takım ilerlememi görmek istiyor, ki bu en önemli şey. Gelişmeye devam ediyorum ve durum tam olarak bu. Yani herhangi bir hedef yok ama bu, kendime daha fazla baskı yapmamı sağlıyor."

"Sadece yapmam gerek işleri yapacağım ve kendime odaklanacağım. Sonrasında zaten iyi olacağımı biliyorum." dedi.