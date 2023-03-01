Albon: "Red Bull, araçlarını Verstappen için tasarlıyor"
Red Bull'un eski pilotu Alex Albon, Avusturyalı ekibin araçlarını Max Verstappen'in sürüş tarzına göre tasarladığı inancında.
Alex Albon, Toro Rosso ile Formula 1'e adım atmış ve kısa bir süre sonra ana takıma geçirilmişti. Fakat burada Max Verstappen'le aynı performansı sergileyemedi.
The Players' Tribune için kaleme aldığı köşe yazısında Albon, 2019'da araca geçtiğinde Pierre Gasly'nin yaşadığı sorunları çok iyi anladığını çünkü aracın Verstappen'e göre tasarlandığını belirtti.
Albon, "RB15'in direksiyonuna ilk geçtiğimde ve bir dizi tur attığım Pierre'i düşündüm ve kendi kendime 'Anlıyorum. Seni anlıyorum dostum' dedim."
"Açık konuşmak gerekirse Red Bull Racing'deki kimseye, Max'e ya da bir başkasına iftira atmak istemiyorum fakat bu araç benzersiz şekilde ayarlandı, lider sürücünün etrafında inşa edildi ve o da Max'ti."
"Ve elbette nedenini anlıyorum."
"O, tüm zamanların en iyi pilotu olabilir. Fakat çok özel bir sürüş tarzı var. Araç ayarlarının belli bir tarzda olmasını seviyor, bu da diğer pek çok sürücüye uymuyor."
"Elbette aracı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz ama ne yaparsanız yapın, temelde Max'in tarzına uyuyor."
"Ön tarafın ve direksiyonun daha hassas olmasını seviyorum. George ve Charles ile takım arkadaşı oldum ve her zaman onlardan çok daha hassas bir ön taraf vardı."
"Ve Red Bull'a bindiğimde... Öyle bir ön taraf vardı ki, direksiyona dokunduğunuz anda araç dönüyordu."
"Call of Duty veya benzeri bir oyun oynadığınızı düşünün, tüm ayarların hassasiyetini maksimuma getirin. O aracı sürmenin nasıl bir şey olduğunu o zaman anlayacaksınız." dedi.
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