Albon: "Red Bull, RB16'daki sorunları çözdü"

2020 sezonu boyunca Verstappen’in yarış hızına ulaşamayan ve özellikle İngiltere ve Bahreyn GP’lerinin 2. antrenman turlarında yaptığı kazalarla akılda kalan Albon, 2021 Formula 1 sezonunda Red Bull’un sürücü kadrosundan çıkarıldı.

Yeni sezonda Albon’un Red Bull’daki boş koltuğunu ise Sergio Perez dolduracak ve Taylandlı sürücü ise bu sezonu yedek ve test pilotu olarak geçirecek. Takımın yeni sürücüsü Perez, bu hafta yeni takımıyla ilk testlerini yaptı.

Yeni aracın Silverstone’daki Shakedown testinde konuşan Albon, testlerde 2019 aracı RB15’i kullandı. Günün ardından konuşan Albon, ‘’RB16B benim kış projem oldu, simülasyonda çok fazla şey yaptım.’’

‘’Tabii ki geçen senenin aracının zorlukları vardı ve benim görevim ise bunları giderip, aracın iyi çalıştığından emin olmaktı.’’

"Simülatörde çok şey öğrendik. Geçen yılki aracın ilginç özelliklere sahip olduğunu herkes biliyor ve işimin bir parçası da yol tutuşu artırmaktı. Bu yıl Bahreyn'deki birinci yarıştan lider olmak istiyoruz."

‘’Çabalarımızın boşa gitmediğini ve çalışmaların çoğunu RB16B'nin tasarımında kullanıldığını görmek güzel. İlk izlenimlere bakılırsa, her şey yoluna girdi." dedi.

Perez ve Verstappen, Silverstone’daki Shakedown testinde, 2020 Abu Dhabi GP’sindeki RB16’nın şasisinin kullanıldığı RB16B aracını test ettiler. Takım patronu Christian Horner ise, RB16B'yi geçen yılki aracın "kapsamlı şekilde güncellenmiş hali" olarak yorumladı.

Albon, RB16B'deki temel çalışmaların, RB16'daki kusurları kaldırmak üzerine olduğunu dile getirdi.

‘’Yeni bir araç sürdüğünüz zaman, geriye gidiyorsunuz ve geçen yılki aracı geliştirmek için ihtiyaç duyulan şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz. Bu, bu senenin aracına yaptığımız bir şey ve her şey planlandığı gibi gidiyor.’’

‘’Shakedown testi, RB16B’nin kişiliğini anlamak içindi. Benim, mühendislerin ve sürücülerin geri dönüşlerini dinlemekti ve böylece Milton Keynes’e dönüp aracın bu yönü üzerinde çalışabilirim.’’

Silverstone’daki testte hem 2019 RB15’i hem de 2021 RB16B’yi süren Perez’in ise test günü sonrası yorumları şöyleydi:

‘’RB15’le Red Bull'a dair bir referans noktası oluşturduktan sonra kendi aracıma binmekten çok mutluydum, bu sene kullanacağım araca. Bu harika.’’

‘’Her türlü virajda artan yol tutuşu hissedebiliyordum. Bunu şimdiden hissediyorum. Çok bir şey yapmadım ancak şimdiden aracın iyi bir potansiyele sahip olduğunu hissediyorum.’’