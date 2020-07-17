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Formula 1 / Son dakika

Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"

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Albon: "RB16 öngörülemez şekilde davranıyor"
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 18:23

Red Bull pilotu Alex Albon, bu yılki araçları RB16'nın beklenmedik şekilde davrandığını ve bu yüzden aracın ne yapacağını kestirmenin çok zor olduğunu belirtti.

Red Bull RB16, sezon öncesi testlerinde pek de dengeli bir araç gibi görünmüyordu ve hem Max Verstappen hem de Alex Albon sık sık spin attılar.

Avusturya ve Steiermark yine Avusturyalı ekip için zor geçti.

Bu hafta sonu yapılacak Macaristan yarışının Red Bull için olumlu geçeceği düşünülüyordu ama hem Max Verstappen hem de Alex Albon cuma günü ilk yediye dahi giremediler.

Günün ardından konuşan Albon, "Bence hava bizim için biraz acı vericiydi. Sadece aracı biraz daha iyi anlamaya çalışıyordum ve benim için iyi değildi."

"Evet, ilk seans mükemmel değildi ve ikinci seans için gerçekten hiçbir şey deneyemedik. Bu yüzden bu gece verilere biraz daha ayrıntılı bakmamız ve yarın için neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor."

"Temelde aracın öngörülebilirliğiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Araç beklenmedik şekilde davranıyor. Ama sorun tek bir virajda değil, yani fark yaratan özel bir şey yok. Her yerde biraz zorlanıyor. Araç istediğimiz gibi davranmıyor ve neler olup bittiğini öğrenmek için biraz çalışmamız gerekiyor."

Testlerde yaşadıklarıyla aynı sorun mu olduğu sorusuna Taylandlı sürücü, "Doğruyu söylemek gerekirse evet, oldukça benzer olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci yarışta kesinlikle büyük bir gelişim kaydederek buraya geldi. Ama burada işler beklediğimiz kadar iyi olmadı."

"Şahsen hafta sonunun kuru geçmesini tercih ederim. Kuru zemin varsa, aracı biraz daha fazla anlayabiliriz. Aracın neler yapabileceğini biraz daha iyi görürüz." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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