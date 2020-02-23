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Formula 1 / Son dakika

Albon: “RB16, ileriye doğru atılmış bir adım”

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Albon: “RB16, ileriye doğru atılmış bir adım”
Ekleyen:
, Editör
23 Şub 2020 15:28

Alex Albon, Red Bull’un 2020 aracının geçen seneki araca göre “daha kullanılabilir” olduğunu ve “ileriye doğru atılmış bir adım” olduğunu söyledi.

Red Bull, 2019 sezonunda RB15 ile Max Verstappen ile 3 galibiyet almayı başarmıştı.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Toro Rosso’dan Red Bull’a yükselen ve takımdaki ilk tam sezonuna başlayacak olan Albon, 13. en hızlı zamanı kaydettiği Barcelona testlerinin ilk haftasının ardından araçla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Albon, “Hissiyat anlamında aracın daha kullanılabilir olduğunu söyleyebilirim. Sürmesi daha iyi hissettiriyor, gerçekten.”

“Geçen sene aracın zayıf olduğunu hissettiğimiz bazı alanlar vardı.”

“Ancak Max ile oldukça benzer geri bildirimlerimiz var. Yani kış aylarında hangi yöne gitmek istediğimiz netti.”

“İlk testte direkt olarak araç bu alanlarda daha iyi hissettiriyor. Yani ileriye doğru bir adım attık.” şeklinde konuştu.

Verstappen ise, RB16’nın genel olarak daha bütün hissettirdiğini söyledi.

Verstappen, “Hedefimiz buydu, yani şaşırtıcı bir şey yok.”

“Sezonun sonuna doğru bunun için çalıştık ve geçen sezonki testlerde bu sezon için bazı fikirler vardı.”

“Yani kış aylarından beri planladığımız buydu. Aracın direksiyonuna geçtiğim andan itibaren durum böyleydi.” dedi.

Red Bull’un hangi alanlarda çalışmaya devam etmesi gerektiği sorulduğunda ise Hollandalı sürücü, “Her zaman daha iyi olabilir, değil mi?”

“Bu yüzden her alanda gelişmeye çalışıyorsunuz, ancak zaten tüm sene boyunca böylesiniz.”

“Bu hafta sadece mümkün olduğunda turlamaya çalıştık. Ayarları tutturmaya çalışmadık, çünkü her bir sürüşte aracı değiştiriyorsunuz.”

“Bazen araca dokunmamak daha iyidir, ancak aracın bazı bölgelerini taramalı ve yeterli sayıda tur attığınızdan emin olmalısınız.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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