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Formula 1 / Son dakika

Albon: "RB16 her türlü koşulda iyi"

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Albon: "RB16 her türlü koşulda iyi"
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 06:40

Red Bull sürücüsü Alex Albon, 2020 RB16'nın her türlü koşulda çok iyi çalışan bir araç olduğunu söyledi.

Alex Albon, öğleden sonra Red Bull'un direksiyonuna geçip 61 tur atmayı başardı.

Taylandlı sürücü takım arkadaşı Max Verstappen'in yarım saniye gerisinde kalsa da, sabah bölümünde iki kez spin atan takım arkadaşına kıyasla daha fazla tur attı.

Sert rüzgarlardan yakınan Albon, "Aracın hızı hakkında herhangi bir sorunumuz yoktu. Rüzgar, aracın dengesini doğru şekilde değerlendirilmesine izin vermeyecek kadar kuvvetliydi. Gerisi kötü değildi."

"Pistte çok çalıştık, ancak temelde veri topladık. Şimdi bir günümüz kaldı ve bu nedenle yumuşak lastikler alıp, biraz eğlenmek harika olurdu."

"Nerede olduğumuzu söylemek zor çünkü pist çok rüzgarlı ve bu şartlarda herhangi bir şeyi yargılamak zor. Ama kendimi iyi hissediyorum. Bence araç her türlü şartta mükemmel davranıyor."

"Max birkaç spin attı ancak test yapıyoruz ve aracın neler yapabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Rüzgar nedeniyle pek çok spin vardı. Genel olarak durumdan memnunuz. Aracı sürmenin geçen yıldan daha zor olduğunu düşünmüyorum. Spinler bununla ilgili değil. Aracın neler yapabileceğini görmek için çabalıyoruz."

"Bu yıl araçta hareket etmemiz gereken yönü biliyoruz ve bu iyi bir şey. Geçen yılın sonunda ve bu yılın başlangıcında çok sayıda farklı çözümle çalıştık ve görünüşe göre doğru yönü bulduk. Aracı geçen yılın sonu ile karşılaştırırsanız, doğru yöne doğru gidiyoruz. Bu, özellikle sezonun başı için oldukça iyi bir temel sağlıyor. Tabii ki sezon boyunca araca güncellemeler getireceğiz, özellikle başlangıç kısmında. Bu yüzden her şey olumlu görünüyor."

"Mesela bugün yeni parçalar denedik ve her şey yolunda gidiyor. İstediğimiz gibi çalışıyor. Elbette verileri tekrar görmemiz gerekiyor. Sürekli rüzgar hakkında konuşmak istemiyorum, ama bugünkü verileri karşılaştırmak zor. Yarın hava daha iyi olmalı."

"Üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Yarın yapacağımız şey de bu. Bana öyle geliyor ki Avustralya Grand Prix'sine önceden %100 hazırlanmak imkansız, ancak bu hedefe yaklaşabiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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