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Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Son dakika

Albon: "RB16 daha iyi hissettiriyor"

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Albon: "RB16 daha iyi hissettiriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Şub 2020 18:47

Alexander Albon, yeni Red Bull RB16 ile ilk testi sonrası aracın geçen yıldan daha iyi hissettirdiğini söyledi.

Tıpkı Barcelona'daki ilk test gününde Max Verstappen'in yaptığı gibi Albon da Red Bull RB16 ile çok sayıda tur atmayı başardı.

Taylandlı sürücü, Barcelona pistinde iki Grand Prix mesafesine denk gelen 136 tur atmayı başardı.

Gün tereddütlü başladı çünkü Albon aracı ilk kez kullanıyordu. İlk iki saatte araçtaki pozisyonu üzerinde çalıştı çünkü kokpitte omuzları için çok az yer vardı.

Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra da sorunsuz şekilde 134 tur attı.

1:17.912 ile dördüncü olan Albon, "Günden ve araçtan memnunum."

"Tabii ki her zaman ayarlamak istediğiniz küçük şeyler var, ama araçtaki ilk gün olduğunu düşünürsek oldukça sorunsuz gitti. Kısa bir süre sonra oldukça rahat hissettim. En önemli şey oldukça çok sayıda tur atmış olmamız. Herkesin muazzam sayıda tur attığı görülüyor. Bu bile tek başına bu yıl herkesin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor, oldukça ilginç."

"Geçen yıl biraz zorlandığımızı hissettiğimiz alanlar oldu. Sanırım bu kış çok iyi çalıştık ve araç geçen yıla kıyasla daha iyi hissettiriyor. Sürmesi daha güzel, bu iyi bir şey." dedi.

Honda motorunda yaşanan küçük bir sorun, Albon'un daha fazla tur atmasını engelledi.

"Motorda küçük bir sorun yaşadık, ama ciddi bir şey değildi. Onu çözdük ve tekrar yola çıkabildik."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Alt-etkinlik Perşembe
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Filip Cleeren

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