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Albon: "Q2'ye kalmak zor olacak"

Alex Albon, Macaristan'ın kendilerine uymadığını ve sıralama turlarında ikinci bölüme kalmakta zorlanacaklarını düşünüyor.

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Alex Albon, Williams FW45

Williams son yarışlarda iyi performans sergiledi ancak aracın düşük hızlı viraj performansı çok iyi değil ve bundan ötürü Macaristan'ın kendileri adına daha zor geçmesi bekleniyordu.

Cuma gününün ardından konuşan Alex Albon, hafta sonunu kalanı için çok pozitif görünmedi.

Albon cuma gününün ardından şöyle konuştu: "Aracın iyi hissettirdiği ve dengeyi geliştirmeyi başardığımız iyi bir gündü."

"Bu pistin bize pek uygun olmadığının söylemem lazım. Şu anda araç gayet iyi hissettirse bile rakiplerimize kıyasla tempo eksikliğimiz var, ki bu da beklenen bir şeydi."

"Geçen yılla kıyasladığımızda araç iyi bir ilerleme kaydetmiş durumda ancak tempo eksiğimiz var ve Q2'ye kalmak istiyorsak yarın için biraz daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

Logan Sargeant da benzer şekilde aracın denge olarak iyi olduğunu fakat tempo olarak geride kaldığını belirtti.

"Budapeşte'de ilk gün kolay değildi. Hem birinci hem de ikinci antrenman seansı farklı pist şartlarında yapıldı."

"Araç ayar anlamında iyi bir noktada ancak yarın öncesinde daha fazla tempo bulmamız gerekiyor, bunun için de çok çalışmamız lazım."

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Alonso: "Antrenmanlardan maksimumu çıkardık"

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