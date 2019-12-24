Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Albon: "Podyuma çıkmayı özledim"

paylaşım
yorumlar
Albon: "Podyuma çıkmayı özledim"
24 Ara 2019 06:09

Alex Albon, bu yıl hiç podyuma çıkamamasının ardından podyuma çıkmayı özlediğini söyledi.

Alex Albon, 2013 yılından bu yana katıldığı her seride en az bir podyum amayı başarmıştı ancak 2019'da bu seri son buldu çünkü Toro Roso-Red Bull ile katıldığı 21 yarışta hiç podyum elde edemedi.

Sezonu 92 puanla sekizinci sırada tamamlayan Taylandlı sürücü, podyuma çıkmayı özlediğini söyledi.

Albon, “Sezona bakarsak, Hockenheim'da harika bir yarışa sahiptik. Önce yağmur vardı ve dördüncülük için savaşıyordum. Pozisyonumu kaybetsem de yarıştan zevk aldım."

"Takım değişikliği bir diğer noktaydı. Bu yüzden Spa hafta sonunu da sevdim. Çok fazla konuşma vardı. Tabii ki hız açısından benim için en iyi yarış değildi, ama her şey sorunsuz gitti."

"Son olarak, sondan bir önceki tura kadar her şeyin yolunda gittiği Brezilya Grand Prix'sini hatırlıyorum. Hamilton ile savaşmak harikaydı. Tabii ki podyuma çıkmak istedim, ama her şey böyle gitti ve ben de devam ediyorum. Podyuma çıkmayı özledim."

"Ben bir takım oyuncusuyum ve takım için puan kazanmak istiyorum. Takımlar şampiyonasında mükemmel sonuçlar elde etmemizi istiyorum."

"Genel olarak, Melbourne pistini sevdim. Sezonun ilk yarışıydı. Belki de bu yüzden her şey daha ilginç görünüyordu. Meksika da harika bir pistti. Gelecek yıla bakarsak, özellikle Vietnam'a gitmek için sabırsızlanıyorum. Yeni bir pistte yarışacağız. Buna ek olarak, bu neredeyse benim ev yarışım. Çünkü Tayland'a o kadar da uzakta değil."

"Şimdi her şeyden önce ailemle biraz zaman geçirmek istiyorum. Yeni Yıl için Japonya'ya gidip Tokyo'da biraz dinlenmeyi ve sonra Kyoto'daki birkaç tapınağa gitmeyi planlıyorum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Önceki haber

Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Sonraki haber

Hakkinen: "Ricciardo'yu yavaş bir takımda görmek sinir bozucu"

Hakkinen: "Ricciardo'yu yavaş bir takımda görmek sinir bozucu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 için önemli değişiklikler planlıyor

2
Formula 1

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş

3
Formula 1

Albon: "Podyuma çıkmayı özledim"

1s
4
Formula 1

Ocon: "Leclerc'in güçlü performansı şaşırtıcı değil"

5
Formula 1

Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"

Son Videolar

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:50
Formula 1

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri 10:53
Formula 1

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri 05:25
Formula 1

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri

Son Haberler

Hakkinen: "Ricciardo'yu yavaş bir takımda görmek sinir bozucu"
F1

Hakkinen: "Ricciardo'yu yavaş bir takımda görmek sinir bozucu"

Albon: "Podyuma çıkmayı özledim"
F1

Albon: "Podyuma çıkmayı özledim"

Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş
F1

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş

Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"
F1

Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.