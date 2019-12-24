Albon: "Podyuma çıkmayı özledim"

Alex Albon, 2013 yılından bu yana katıldığı her seride en az bir podyum amayı başarmıştı ancak 2019'da bu seri son buldu çünkü Toro Roso-Red Bull ile katıldığı 21 yarışta hiç podyum elde edemedi.

Sezonu 92 puanla sekizinci sırada tamamlayan Taylandlı sürücü, podyuma çıkmayı özlediğini söyledi.

Albon, “Sezona bakarsak, Hockenheim'da harika bir yarışa sahiptik. Önce yağmur vardı ve dördüncülük için savaşıyordum. Pozisyonumu kaybetsem de yarıştan zevk aldım."

"Takım değişikliği bir diğer noktaydı. Bu yüzden Spa hafta sonunu da sevdim. Çok fazla konuşma vardı. Tabii ki hız açısından benim için en iyi yarış değildi, ama her şey sorunsuz gitti."

"Son olarak, sondan bir önceki tura kadar her şeyin yolunda gittiği Brezilya Grand Prix'sini hatırlıyorum. Hamilton ile savaşmak harikaydı. Tabii ki podyuma çıkmak istedim, ama her şey böyle gitti ve ben de devam ediyorum. Podyuma çıkmayı özledim."

"Ben bir takım oyuncusuyum ve takım için puan kazanmak istiyorum. Takımlar şampiyonasında mükemmel sonuçlar elde etmemizi istiyorum."

"Genel olarak, Melbourne pistini sevdim. Sezonun ilk yarışıydı. Belki de bu yüzden her şey daha ilginç görünüyordu. Meksika da harika bir pistti. Gelecek yıla bakarsak, özellikle Vietnam'a gitmek için sabırsızlanıyorum. Yeni bir pistte yarışacağız. Buna ek olarak, bu neredeyse benim ev yarışım. Çünkü Tayland'a o kadar da uzakta değil."

"Şimdi her şeyden önce ailemle biraz zaman geçirmek istiyorum. Yeni Yıl için Japonya'ya gidip Tokyo'da biraz dinlenmeyi ve sonra Kyoto'daki birkaç tapınağa gitmeyi planlıyorum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen