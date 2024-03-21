Albon: "Pitten geçme cezası daha caydırıcı olabilir"

Suudi Arabistan GP'de Kevin Magnussen bir kez çarpışmaya neden olduğu için bir kez de pisti kesip avantaj elde etiği için toplamda 20 saniye zaman cezası almıştı.

Aldığı bu zaman cezalarının ardından henüz pit yapmamış takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in avantaj yakalaması için Magnussen arkasındaki grubu yavaşlatmıştı. Magnussen'in yarış esnasında temas yaşadığı işin Alex Albon'du. Albon ayrıca Magnussen treninin arasında sıkışmış ve Lance Stroll'un yarış dışı sahipsiz bir puanın peşine düşmüştü. Ancak Magnussen yaptığı taktikle puanı takım arkadaşına kazandırmıştı.

Albon:" Temas için üzgünüm ama herkesin aynı şeyi yapacağını düşündüğüm için üzgün değilim."

"Eğer ceza aldıysanız ve takım arkadaşınıza puan kazandırabiliyorsanız bunu yaparsınız. Özellikle Monaco gibi pistlerde."

Pisti kesip avantaj elde etmekle ilgili soruya Albon, " Diyelim ki Monaco, orada gerçekten geiş yapabileceğiniz tek yer olan chicane var ve biri sizi geçmeye çalıştığında onu kesiyorsunuz."

"Günün sonunda bir yarışta birine nasıl 'çok yavaş sürüyorsun' diyebilirsiniz? Bunu güvenlik aracı altında yapabilirsiniz, ki insanlar takım arkadaşlarının pit stop yapmasına izin vermek ya da pit stop boşluğu yaratmak için boşluk yarattıklarında bunu yaparlar."

"Ama bence sezon boyunca olacak olan bu, çünkü [ilk beş takımdan] bir sürücü yarış dışı kaldığında, biliyorsunuz, Lance arış dışı kaldı, ve masaya bir puan geldiğinde, umutsuz olduğumuzu söylemiyorum, ama dudaklarımızı oldukça fazla yalıyoruz ve o puanı almaya çalışıyoruz."

Magnussen'in aldığı ceza üzerinden sorulan 10 saniye zaman cezasının pitten geçme cezasına göre avantajlı olup olmadığı sorulduğunda Albon, "Pitten geçme cezası bence daha caydırıcı olur."

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Diğer sürücülerin bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama sanırım George'un Monza'daki geçişini net bir şekilde hatırlıyorum ve beş ila 10 saniye ceza almıştı gerçekten cezalandırıcı bir durum değil."

"Özellikle de üst düzey bir takımsanız, kolayca 10 saniye kazanabilirsiniz. Eğer bunu yarışta yeterince erken yaparsanız, daha da fazla."

"Yani, lastik avantajı, genellikle çoğu pistte tur başına bir, iki saniye olabilir, bu yüzden bunu başarmak için sadece beş tur gerekir."

"Pozisyonumu geri verebileceklerini düşündüm. Pozisyonu geri vermeleri gerekip gerekmediğine karar vermeyi takımlara ve sürücüye bırakmanın bir tür teşvik olduğunu biliyorum. Ancak böyle net bir durumda, zorunlu bir 'pozisyonu geri ver' durumu da işe yarayabilir. Ama bunun dışında, evet, pitten geçme cezası neden olmasın?" dedi.

İki yarışın ardından takımın bulunduğu konumu özetlemesi istendiğinde Albon," Takım olarak, ben de dahil olmak üzere, bulunduğumuz yerden daha fazlasını istediğimizi düşünüyorum."

"Bu yılki araca odaklanmak için geçen yıl aracın gelişimi açısından oldukça fazla fedakârlık yaptığımız açık. Bazı açılardan bazı takımlar beklediğimiz kadar başarılı olamadı ve bazı takımlar ise daha iyi çıktı."

"Ancak kendimize baktığımızda, takımlar açısından beşinci ve altıncı takım arasında farkın oldukça büyük bir fark olduğu açık."

"Bizim açımızdan daha sinir bozucu olan şey, araçta hız var bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor."

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence bunun büyük bir kısmı, Bahreyn'de aracı iyi bir yere getirmek için bazı şeyleri sonlandırmak ve hızlandırmak zorunda kaldığımız gecikmelerden kaynaklanıyor."

"Bu zaman alacak. Bunu zaman gösterecek ama bu bir gecede olmayacak. Araçta istediğimiz ekstra zamanımız var ama kilidini açmak biraz zaman alacak. Yani evet, bence genel olarak tüm ekip için biraz hayal kırıklığı var." dedi.

Geçen yılki aracın özellikle bazı tip pistlerde oldukça güçlü görünmesine rağmen yeni aracı daha dengeli lup olmadığı sorusuna Albon, " Bu araç bence daha dengeli."

"Nerede olduğumuza, güçlü ve zayıf yönlerimize, hatta Cidde'deki düzlük hızımıza bakarsanız, sanırım Cidde'deki düzlüklerde ikinci veya üçüncü en yavaş araçtık."

"Yani bazı açılardan güç kazandık ve bazı açılardan da güç kaybettik. Bu pist belki de bu yıl geldiğimiz ve geçen yıl gerçekten güçlü olduğumuz ilk pistlerden biri. Bu yüzden bu gücümüzü koruyup korumadığımızı merak ediyorum." dedi.