Albon: "Pist limitlerindeki geç uyarılar, sürücüler için adil değil"

Williams pilotu, Pazar günü gerçekleşen yarışta, pist sınırlarını ihlal ettiği için cezalandırılan tek pilot oldu ve beş saniyelik bir ceza aldı. Ancak bu ceza, Albon'un dokuzuncu sırada bitirmesine engel olmadı. Cezalar genellikle, bir pilot dört kez pist sınırı ihlali yaptığında veriliyor.

Albon, eğer ilk ihlal uyarıları daha çabuk verilseydi belki de cezadan kurtulmuş olabileceğini düşünüyor.

"Bundan rahatsız oluyorum. Tüm yarış boyunca bir kere ihlal yaptım ve ardından üç uyarı daha verildi, böylelikle bir uyarıdan direkt cezaya geçtim."

"Ya çok gerideler, ya da bir şeyler oluyor, bunu daha önce konuşmuştuk. Bunu söylemek gerçekten zor ama eğer size bir uyarıda bulunmazlarsa ve daha sonra art arda size üç kere uyarı verirlerse bunun adil olduğunu düşünmüyorum."

Albon, bu gecikmelerin hakemler tarafından kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

"Eğer sistemleri geri kalmışsa belki de ellerini kaldırıp bir şeyler söylemeli ya da bize sistemin yavaş ilerlediğini söylemeliler. Bu yüzden de bize biraz daha esneklik tanımaları gerekiyor. Çünkü benim yarışım mahvoldu."

Pist sınırları bu sezonki bazı yarışlarda ciddi bir sorun haline geldi. Albon, Katar'daki önceki yarışta ve bu yılki Avustralya GP'sinde iki pist limiti cezası aldı.

Tüm hafta, sıralama turları boyunca pist limitleri uygulandı. Ancak Albon'un cezalarındaki ilginç olan şey, iki dakika içinde birdenbire dört, beş tane pist sınırının aşılmasıydı.

"Altıncı viraj, pek bakılmayan bir virajdı ve bize bunu düzeltme fırsatı tanımadılar."

"Bu yüzden yarış sonrası soruşturmanın, FIA'ya ve bize neler olduğunu ve bunun sonucunda ne olacağını anlamamız için yeterli zamanı vereceğini düşünüyorum."

Yarış esnasında 8 farklı virajdaki pist sınırlarının ihlalleri sebebiyle 15 sürücünün toplamda 35 tur süresi silindi. Silinen turların altı tanesi Albon'a aitti.