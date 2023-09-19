Albon: "Perez'in bana yaptığı atak 'iyimserdi'"

Albon, güç ünitesinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlar boyunca pistte pek zaman geçiremedi. Buna rağmen yarışta Liam Lawson'ın hemen arkasında ve Perez'in önünde sekizinci sırada yer alıyordu.

13. virajda Perez Albon'un iç tarafına doğru hamle yapmaya çalıştı. Bunun sonucunda Taylandlı pilota temas ederek onu puan tablosunun dışında bıraktı.

Perez'e hakemler tarafından beş saniyelik zaman cezası ve bir ceza puanı verildi. Ancak bu Lawson'ın 11 saniye önünde olduğu için bitiş pozisyonunu değiştirmedi.

Albon ise yarışı Kevin Magnussen'in bir saniyeden daha az gerisinde 11. sırada bitirdi.

Albon, yarış sonrası medyaya yaptığı açıklamada, "Sekizinci olmalıydım."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Belki farklı bir şey yapabilirdim, açıkçası araç içinde kısıtlı görüşümüz var; belki dışarıdan farklı görünüyordur."

"İyi bir pozisyondaydık ve harika bir stratejimiz vardı. O esnada güvenlik aracı bekliyorduk ve olası bir pit için orta hamurumuz vardı."

"Gerçekten iyi bir yarış çıkarmıştık ve Liam'a yaklaşıyordum, onu geçmek için birkaç tura daha ihtiyacım vardı."

"Ama sonra Checo ile temas yaşadım ve bu beni yarışımın dışında bıraktı. Ancak dikiz aynalarımdan gördüğüm kadarıyla bu iyimser bir hareketti." dedi.