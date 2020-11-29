Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Alex Albon, Sergio Perez'e geçildi ancak Valtteri Bottas'ın geriye düşmesiyle yerini korumuş oldu.

Podyum Meksikalı sürücüye gidecek gibiydi, ancak bitime üç tur kala motor sorunu yaşadı ve yarış dışı kaldı.

Bunun üzerine Albon, üçüncü sıraya yükseldi ve koltuğunun sallantıda olduğu şu dönemde kendisi için iyi bir sonuç elde etti.

Yarışın ardından konuşan Albon, "Bugün Sergio yarış dışı kaldığı için şanslıydım, ama bunun dışında harika bir yarış çıkardım."

"Cuma günü yaşanan kazanın ardından çocuklar aracı hazırlama konusunda harika bir iş çıkardılar. Bu sonuç tabii ki kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Takım olarak çifte podyum aldık, ki bu gerçekten mutluluk verici."

"Tabii ki moralimi yükselten bir sonuç. Son birkaç yarışta giderek daha iyi hale geldiğimi hissettim. Ancak bunu sonuçlarda gösterememiştik."

"Şimdi bunu göstermek ve bir adım ileri gitmek harika. Önümüzdeki üç gün için yapacak şeyler bulacağım. Havuza gireceğim, golf oynayacağım ve sonra tekrar yarışacağım." dedi.