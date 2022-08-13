Albon: "Perez, Red Bull'a katıldığında Verstappen'le olan farkı benden az değildi"

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Albon, Verstappen'in takım arkadaşı olarak Red Bull'da 1.5 yıl geçirdi fakat Hollandalı pilotun hızına ayak uyduramamasının ardından Red Bull, kendisini göndererek yerine Perez'i getirdi.

Meksikalı pilot da Verstappen'in performansına ayak uyduramadı ve 2021'deki tek galibiyetini, Verstappen'in lider giderken lastik patlattığı Azerbaycan GP'de aldı.

Perez o sezon dört podyum daha alırken, sezon sonunda takımdaki yerini korudu. Ancak şimdi Williams'la yarışan Albon'a göre Perez'in performansı da kendisinden çok farklı değildi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Albon, "2019'da Formula 1'e girdiğimde çok iyi hazırlandığımı düşünüyordum fakat her şey zaman alıyor ve deneyim gerekiyor. Geçen sezonu kaçırmış olsam da şimdi F1'e o dönemden daha iyi hazırlandığımı hissediyorum."

"Red Bull'a geçtiğimde çok fazla deneyimim yoktu ancak geçen yılın başında Checo ile Max arasındaki farklara bakarsanız, benden çok da farklı değildi."

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

"O dönem etkileyici olmadığım konusunda çok eleştirildim, bu yüzden 2021'deki ara, benim için çok faydalıydı."

"Şampiyonada olmadığınız zaman her şeye dışarıdan bakma fırsatınız oluyor ve bir anda tablonun tamamını görüyorsunuz."

"Ben de bu süreçte araçtan en iyisini çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu anladım."

"Bazen ayarlardan memnun kalmayabilirsiniz ancak o ayarlar aslında, o an için en iyi ayarlardır. Önceden bunu anlamıyordum, şimdi fark ediyorum." dedi.

Red Bull'a çok mu erken geçtiği sorusuna Albon, "Hayır ancak şu anki deneyimimle her şey daha farklı olurdu.."

"Şimdi Williams için yarışıyorum. Elbette Red Bull'un daha fazla kaynağı var ve bütçe sınırına geçsek bile bunu hissedebiliyoruz."

"Artık ön bölümde değilim ancak motivasyonumu hiç etkilemiyor. Ne yapabileceğimi göstermek istiyorum. Önümdeki hedefler biraz farklı çünkü puan kazanmak bizim için zaferle eş değer. Fakat çabucak alışıyorsunuz ve ben de hâlâ yarışmaktan keyif alıyorum."

"Takımın ilerlediğini görüyoruz, bu da işleri kolaylaştırıyor." dedi.