Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon yarışa orta hamurla başladı ancak yarışın ortalarına doğru yağmur tehdidi oluşunca bu, yarışa sert lastiklerle başlayan pilotlara avantaj sağladı.

Albon, "Sert lastik çok güçlü görünüyordu."

"Pek çok kişi sert lastikle başladı ve pek çok kişi olabildiğince erken sert lastiğe geçti."

"Orta lastikte kalmaya çalıştık ama bu kadar kişi sert lastiğe erkenden geçince pistte bir tren oluştu."

"Aslında hızımız iyiydi ama pite girmelerini bekliyorduk ve sonra yağmur yağdı, bu da onların işine yaradı."

Grove merkezli takımın şampiyona sıralamasında şu anda yalnızca bir puanı var. Ancak Albon, yağmur olmasaydı puan alabileceklerine inanıyor.

Albon, "Yağmur yağana kadar puan sınırındaydık."

"Bunun işleri biraz renklendireceğini düşünmüştüm ama bir şekilde öyle olmadı, en azından benim için."