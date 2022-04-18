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Albon, orta grup mücadelesinin "sinir bozucu bir şekilde yaklaştığını" düşünüyor

Alex Albon, orta grup mücadelesinin 2022'de "sinir bozucu bir şekilde yaklaştığını" ve Williams'ın düzenli olarak orada mücadele etmesini zorlaştırdığını söyledi.

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Albon, orta grup mücadelesinin "sinir bozucu bir şekilde yaklaştığını" düşünüyor
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Albon, takımının, kendisini 58 turluk yarışın 57. turuna kadar aynı set sert lastikle dışarıda tutarak alışılmamış bir strateji denemesinin ardından, Avustralya Grand Prix'sinde sezonun ilk puanını aldı ve damalı bayrağı 10. sırada gördü.

Takım, beklenmedik bir şekilde üç yarışın ardından bir puan aldığı için, geçtiğimiz sezona kıyasla küçük bir ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor.

Fakat Albon, takımın aslında 2022'de büyük bir adım attığını fakat bu ilerlemenin, Haas ve Alfa Romeo'nun hızlı gelişimi kadar büyük oladığını söyledi.

Albon, "Bize neredeyse sinir bozucu derecede yakınlar çünkü Alfa ve Haas o adımı atmış ve orta gruptaki mücadeleye katılmış gibi görünüyor."

"Ön taraftan geçtiğimiz yıllara kıyasla daha uzak değiliz. Sadece onlar gruba katıldı ve biz neredeyse zorlanıyor gibiyiz. Fakat Alfa ve Haas harika bir iş çıkardı." dedi.

Albon, sert lastiklerde olmasına rağmen yarışın sonlarına doğru rakiplerinden uzaklaşabildiğini söyledi ve kendisini orta grubun önündeki McLaren'ın arkasında tuttu.

Albon, "Orada olmak güzeldi, o gruptayken sürekli dikiz aynalarıma baktım ve sonrasında hızlıca onlardan uzaklaştım."

"Kendime, 'Onlarla arayı açıyoruz!' dedim. Gerçekten iyiydi." dedi.

Albon'un ilk puanı, George Russell'ın yerini doldurmak zorunda olduğu yeni takımında kendisine yardımcı oldu.

Albon, 2021'de simülatör çalışmalarıyla Max Verstappen'in dünya şampiyonluğunu almasına yardım etmesinin ardından, şimdi takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin önünde lider pilot konumunda.

Albon, "Red Bull'dakinden farklı bir pozisyondayım ve her şeyden çok biraz takım lideriyim."

"Tecrübemi olabilecek en iyi şekilde kullanmalıyım ve Nicky ile birlikte aracı geliştirmeliyiz. Olgunlaştığım bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Bunu 2020 veya 2019'da yapabileceğimi düşünmüyorum."

"Şu anda daha iyi bir konumdayım. Bu yüzden keyfini çıkarıyorum. Benim için yeni bir zorluk." dedi.

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