Albon, orta grup mücadelesinin "sinir bozucu bir şekilde yaklaştığını" düşünüyor

Albon, takımının, kendisini 58 turluk yarışın 57. turuna kadar aynı set sert lastikle dışarıda tutarak alışılmamış bir strateji denemesinin ardından, Avustralya Grand Prix'sinde sezonun ilk puanını aldı ve damalı bayrağı 10. sırada gördü.

Takım, beklenmedik bir şekilde üç yarışın ardından bir puan aldığı için, geçtiğimiz sezona kıyasla küçük bir ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor.

Fakat Albon, takımın aslında 2022'de büyük bir adım attığını fakat bu ilerlemenin, Haas ve Alfa Romeo'nun hızlı gelişimi kadar büyük oladığını söyledi.

Albon, "Bize neredeyse sinir bozucu derecede yakınlar çünkü Alfa ve Haas o adımı atmış ve orta gruptaki mücadeleye katılmış gibi görünüyor."

"Ön taraftan geçtiğimiz yıllara kıyasla daha uzak değiliz. Sadece onlar gruba katıldı ve biz neredeyse zorlanıyor gibiyiz. Fakat Alfa ve Haas harika bir iş çıkardı." dedi.

Albon, sert lastiklerde olmasına rağmen yarışın sonlarına doğru rakiplerinden uzaklaşabildiğini söyledi ve kendisini orta grubun önündeki McLaren'ın arkasında tuttu.

Albon, "Orada olmak güzeldi, o gruptayken sürekli dikiz aynalarıma baktım ve sonrasında hızlıca onlardan uzaklaştım."