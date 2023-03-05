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Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"

Dün iyi bir performans göstererek ikinci bölüme kalan Alex Albon, ön kanadında bir hasar olmasa son bölüme kalabileceğine inanıyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"
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Neredeyse tüm takımlar Williams'ın yine en yavaş takım olduğunu düşünüyordu, hatta Albon başta olmak üzere takım da bu görüşü desteklemekteydi. 

Ancak sıralama turlarında iyi bir performans sergileyen Albon, ilk bölümü dokuzuncu sırada tamamlayarak ikinci bölüme kalmayı başardı. 

Daha ileriye gitme umutları, ikinci bölümde Albon'un bir bordürden geçerken ön kanadına hasar vermesi sonucu suya düştü. Zaman turu atamayan Albon, 15. sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Motorsport.com tarafından performansının kendisini cesaretlendirip cesaretlendirmediği sorulan Albon, "Daha fazlasını hak ediyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi bir ilk bölüm geçirdik, muhtemelen beklenmedikti, ama hızlıydık."

"Pist koşulları soğuduğunda ve biraz daha fazla kaymayı göze aldığımızda iyi performans sergileyebiliriz. Pist faktörü mevcut, ancak hızlıydık da."

"Geçen yılki durumumuzla bu yılki durumumuzu kıyasladığımızda inanılmaz adımlar attığımızı görüyorum. Bence Aston Martin'le ileriye doğru en büyük adımları atan takımız, bu yüzden gerçekten mutluyum." dedi.

Alexander Albon, Williams FW45

Alexander Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Erik Junius

Williams'ın sıralama turlarında farklı bir yaklaşım benimsediğini söyleyen Albon, "İlk bölümlerde tur atmaktan gerçekten keyif alıyorum çünkü bizim konumumuzda olduğunuzda hata yapma lüksünüz yok, ilk turdan itibaren iyi olmak zorundasınız."

"Zihniyet açısından tur zamanını daha kolay geliştirebilen takımlara göre daha farklı hareket ediyoruz, ama bence bu sayede insanları hazırlıksız yakalayabilir ve onlar hızlanırken daha iyi performans gösterebiliriz."

"Fabrikadaki herkesle gurur duyuyorum. Tekrar söylüyorum, ama gerçekten söylüyorum, son bölüme de kalabilirdik."

"Maalesef ikinci bölümde ön kanadım kırıldı, sanırım tur başlar başlamaz oldu. Kanatlardan biri çıktı, bu yüzden turumuzu tamamlayamadık."

"Ancak araç hızlıydı, ilk bölümdeki hızlı turumda son iki virajda trafiğe takılmış ve 0.1-0.2 saniye civarı bırakmak zorunda kalmıştım. Bu da sinir bozucu çünkü son bölüme kalmak için kesinlikle bir şansımız olacağına inanıyorum."

"Bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım, biraz da mutluyum. Kış testlerinden bu yana aracın hızı konusunda çok iyi bir iş çıkardık."

"Her şeyin ötesinde, orta derecede yere basma gücüne sahip bir araç tercih ettik, düzlük hızını ve  yarış hızını tercih ettik. Sıralama turlarında harika şeyler beklemiyorduk ama yarış için harika bir konumdayız." dedi.

Alexander Albon, Williams FW45

Alexander Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Erik Junius

Williams araç performans şefi Dave Robson da kanadın muhtemelen bir bordürden geçerken hasar gördüğünü belirtti.

Motorsport.com tarafından kanadın nasıl hasar gördüğü sorulduğunda, "Olay olur olmaz ön kanattaki basınç sekmelerinden bunu görebiliyordunuz."

"Tam olarak ne olduğu hemen belli değildi ama televizyonda görebiliyordunuz, çünkü o sırada pistteki tek araç oydu, televizyon yayını bunu oldukça hızlı bir şekilde gösterdi: kanadın sol tarafı çökmüştü, ayar mekanizması kopmuştu."

"Sanırım 2. virajın çıkış kaldırımında 9g dikey sıçrama oldu. Kanadın o bölgede arızalandığı oldukça açık, o noktaya kadar ne kadar hasar aldığı ve yorulduğu üzerinde hala çalışıyoruz." dedi.

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