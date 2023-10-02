Albon: “Aramızda ilk kimin ilk şampiyon olacağı Norris'in anlaşacağı takıma bağlı"

McLaren ile 2025 sezon sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen Lando Norris’in geleceği, Formula 1’in en merak edilen konularından birisi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Norris’in yeteneğine hayran isimlerden birisi ve Norris'in ismi 2025 için Red Bull'la anılıyor.

Norris'in yakın arkadaşlarından Alex Albon, aralarından ilk kimin şampiyon olacağının, McLaren sürücüsü Norris’in geleceğine bağlı olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Formula 1’in YouTube kanalı için yapılan ortak röportajda, 2019 çaylakları Albon, Norris ve George Russell bir araya gelerek F2’deki eski günlerini ve diğer konuları konuştular.

Soru kartları arasında geleceğe dair olan soruyu Norris okudu: “5 yıl içinde ilk kimin dünya şampiyonu olma olasılığı daha fazla?”

Albon hemen cevapladı: “Lando’nun hangi takımla sözleşme imzalayacağına bağlı.”

Bu cevap Williams sürücüsünün yanında oturan Norris ve Russell’ı gülümsetti.

Albon, “Sen olacağını düşünüyordum George. Sen ve takımın şu anda biraz düşüştesiniz. Burada, sen Mercedes’te sürerken bunları söylediğim için garip hissediyorum.” dedi.

Russell cevapladı: “Yani, düşüşte olmamızı söylemenden buna rağmen şampiyonada 2. sırada olmamızdan gurur duyuyorum.”

McLaren, Avusturya’da araca bir sürü güncelleme getirdi ve o zamandan beri yeniden doğmuş gibi. Bununla birlikte takım, sezon bitmeden Takımlar Şampiyonası’nda 4. sıra için Aston Martin’i yakalayacaklarına dair umutlu.

Norris, ekibine ve bu sene kaydettikleri ilerlemelere övgüler yağdırdı. McLaren, son iki tur da dahil bu sezon yarışı dört defa ikincilik ile bitirdi.

Hazırlayan: Jamila Rustamova

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images