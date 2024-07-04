Albon: "Norris ve Verstappen arasındaki olay fazla abartıldı"
Alex Albon, Avusturya Grand Prix'sinde Lando Norris ve Max Verstappen arasında yaşanan olaya verilen tepkilerin abartılı olduğunu iddia etti.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
Norris ve Verstappen, Red Bull Ring'deki yarışta damalı bayrağa yedi tur kala yarış liderliği için mücadele ederken, 3. virajda temas ettiler.
Bu temas sonucunda Verstappen'e 10 saniye zaman cezası verilirken, Norris aracındaki hasar nedeniyle yarıştan çekildi.
McLaren takım patronu Andrea Stella, Hollandalı pilota sinirlenmiş ve bu temasın Verstappen'e 2021'de 'yeterince' sert ceza verilmemesinden kaynaklandığını iddia etmişti.
Ancak Albon, bu temasa ilişkin medyada yer alan haberlerin aşırı olduğuna inanıyor.
Albon, "Bu yalnızca agresif bir mücadeleydi ve bence gereksiz bir şekilde abartıldı."
"Bence Max'in ilk frenlemede yaptığı ilk hareket sorgulanabilirdi, ancak temas ettikleri noktada frenleme altında hareket ettiğini düşünmüyorum."
"Aralarında sadece saf bir galibiyet mücadelesi vardı. İkisi de kazanmak istiyor, bu yüzden bu tarz mücadeleler elbette olacak."
"Bu durumun aralarındaki ilişkiyi etkileyebileceğini düşünüyorum, özellikle de McLaren'in daha fazla zorlaması gerekeceği için."
"Bence bu hafta sonu ve yılın geri kalanında da aynı aksiyon yaşanacak."
Norris'in Verstappen'e karşı bu kadar sert mücadele etmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Albon şu yanıtı verdi: "Hayır, hiç şaşırmadım."
"Max, Lando ya da başka birisi de olsa herkes aynı şeyi yapardı. Yarış kazanma şansına sahip olup da bunu ortaya koymayacak bir pilot tanımıyorum. Hepimiz benzer şekilde programlanmış durumdayız."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar