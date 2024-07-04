Albon: "Norris ve Verstappen arasındaki olay fazla abartıldı"

Norris ve Verstappen, Red Bull Ring'deki yarışta damalı bayrağa yedi tur kala yarış liderliği için mücadele ederken, 3. virajda temas ettiler.

Bu temas sonucunda Verstappen'e 10 saniye zaman cezası verilirken, Norris aracındaki hasar nedeniyle yarıştan çekildi.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Hollandalı pilota sinirlenmiş ve bu temasın Verstappen'e 2021'de 'yeterince' sert ceza verilmemesinden kaynaklandığını iddia etmişti.

Ancak Albon, bu temasa ilişkin medyada yer alan haberlerin aşırı olduğuna inanıyor.

Albon, "Bu yalnızca agresif bir mücadeleydi ve bence gereksiz bir şekilde abartıldı."

"Bence Max'in ilk frenlemede yaptığı ilk hareket sorgulanabilirdi, ancak temas ettikleri noktada frenleme altında hareket ettiğini düşünmüyorum."

"Aralarında sadece saf bir galibiyet mücadelesi vardı. İkisi de kazanmak istiyor, bu yüzden bu tarz mücadeleler elbette olacak."

"Bu durumun aralarındaki ilişkiyi etkileyebileceğini düşünüyorum, özellikle de McLaren'in daha fazla zorlaması gerekeceği için."

"Bence bu hafta sonu ve yılın geri kalanında da aynı aksiyon yaşanacak."

Norris'in Verstappen'e karşı bu kadar sert mücadele etmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Albon şu yanıtı verdi: "Hayır, hiç şaşırmadım."

"Max, Lando ya da başka birisi de olsa herkes aynı şeyi yapardı. Yarış kazanma şansına sahip olup da bunu ortaya koymayacak bir pilot tanımıyorum. Hepimiz benzer şekilde programlanmış durumdayız."