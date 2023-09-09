Albon: "Monza puanları kritikti çünkü gelecek yarışlarda şansımız olmayacak"

Beklendiği gibi, düşük sürtünmeli Williams, İtalya Grand Prix'sindeki hızlı düzlüklerde mükemmeldi ve Albon, McLaren'den Lando Norris'i, aracının üstün son hızı sayesinde finişe kadar arkasında tutarak hayal kırıklığı yaşattı.

Bu sonuç, sezonun ikinci yarısına Haas ile berabere başlayan, ancak şimdi iki yarışta puanlarını neredeyse ikiye katlayarak 10 puan farkla yedinci sıraya yükselmesini sağladı.

Alfa Romeo'nun Monza'da Valtteri Bottas'ın 10.'luğu sayesinde sadece bir puan alabildiği düşünüldüğünde Williams'ın hem Alfa'yı hem de zor durumdaki Haas'ı sezon sonuna kadar elinde tutabileceği görülüyor.

Daha sonra Albon, Williams FW45'in hâlâ yere basma kuvveti eksikliği olduğunu ve bunun da takımın önümüzdeki yarışların bazılarında "gerçekten bir şansı olmayacağı" anlamına geldiği konusunda uyardı.

Albon, "Bunun iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Brezilya gibi pistler, bu tür yarışlar için endişeleniyorum. Ama umarım şimdi daha iyi bir yerdeyizdir."

"Buna ihtiyacımız vardı çünkü önümüzdeki birkaç yarışta Vegas'a kadar pek şansımız olacağını sanmıyorum."

"Ayağımızı pedaldan çekeceğimizi söylemiyorum ama... burada iyi bir puanla bitirmek ihtiyacımız olan şeydi." dedi.

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Williams

Williams'ın özellikle Kanada Grand Prix'sinde tanıtılan büyük aerodinamik güncelleme ile kaydettiği son ilerlemenin, önümüzdeki yarışların bazılarını Grove ekibinin yılın başında öngördüğünden daha az zorlanmasını sağlaması konusunda umut verici oldu.

Albon'un Hollanda Grand Prix'sinde virajlı Zandvoort pistinde elde ettiği sekizincilik, ekip rüzgarlı koşulların aracın gerçek temposunu düşürdüğünü düşünse de, bunun bir örneği.

Autosport tarafından kendisine Singapur, Japonya ve Katar'ı da içeren önümüzdeki birkaç yarışın korkulduğu kadar sancılı geçmeyeceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Albon şunları söyledi: "Kesinlikle. Kesinlikle öyle olmayacak. Bence hâlâ zayıflıklarımızı görüyoruz, bilirsiniz, düşük yere bamsa kuvvetine sahibiz."

"Geçen yıldan daha iyiyiz ama özellikle pist ısındığında ve lastik aşınması yüksek olduğunda gerçekten zorlanıyoruz."

"Bu da bize uygun olması gereken bir pistte mücadele ettiğimiz bir yarıştı. Bence pist 20 derece daha soğuk olsaydı belki de gerçekten hızlı olabilirdik."

"Ama hâlâ yapmamız gereken işler var. Şimdi Asya'ya gidiyoruz, sıcak oluyor, Amerika'ya gidiyoruz, [orası da] biraz sıcak."