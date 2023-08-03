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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Albon: "Monza için lastik sorunlarımızı çözdüğümüzden emin olmalıyız"

Alex Albon, Formula 1 Belçika GP'si sırasında lastiklerinin çok fazla ısındığını, yağmur yağdığında ve lastikleri soğuttuğunda performans bulduğunu söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Spa, FW45'in düşük sürtünme seviyesi özelliklerine uyacak ve Albon'a Sakhir, Montreal ve Silverstone'un ardından tekrar puan kazanma şansı verebilecek bir pist gibi görünüyordu.

Williams pilotu, güçlü bir ilk turla 15. sıradan 10. sıraya yükseldi. İlk pitinden önce 7. sırada yer alıyordu. 

Ancak, lastiklerini korumaya odaklandığı ve pistin virajlı orta sektöründe hızını korumakta zorlandığı için sıralamada geriledi ve yarışı 14. sırada tamamladı.

Albon, "Zorlu bir yarıştı çünkü düşük yere basma kuvvetiyle yarışıyoruz."

"Elbette bu bazı açılardan oldukça eğlenceli ama ikinci sektör için aynı şeyi söyleyemem."

"Lastikler çok hızlı aşınıyor. Bunu ıslak lastiklerde zaten görmüştük. Ancak özellikle orta lastikte ne kadar fazla lastik aşınmasına sahip olduğumuzu görmek şaşırtıcıydı."

"Diğer bir sorun da etrafımdaki araçlarla yarışmaktı, ikinci sektörde aşırı zorlamam gerekiyordu çünkü 10, 11 ve 12. virajlar gibi ihtiyacınız olan yerlerde lastiği korumaya çalışınca neredeyse hemen arkamdaki araç tarafından geçildim."

"Önde kalmak için lastiği aşırı zorlamak zorunda kaldım. Bu da bir kısır döngü, çünkü zorladıkça daha da kötüleşiyorsunuz; lastiği korumaya çalışırken de özgür olamıyorsunuz."

"Kanada, Avusturya ya da Britanya gibi pistlerde birkaç virajda lastiği idare edebildiğimi hissetmiştim. Burada sanki tüm zaman boyunca vites kutumdaymış gibiydiler. Bu yüzden zorlamaya devam etmek zorundaydım." dedi.

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Photo by: Williams

Albon, yarışın ortasında birkaç tur boyunca yağmur yağmasının kendisine avantaj sağladığını açıkladı.

"Aslında benim için ilginç olan yağmur yağmaya başladığında lastiklerimin soğumasıydı."

"Bu bana kuru zeminde sahip olduğumdan daha fazla yol tutuşu sağladı. Böylece önümdekileri tekrar yakaladım ve aslında yeniden hızlanmış oldum, bu da lastiklerin aslında ne kadar çok ısındığını gösteriyor."

Albon, takımın puan almayı beklediği bir sonraki pist olan Monza için lastik kullanımını iyileştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu sinir bozucu bir durum çünkü Belçika GP daha iyi olacağımızı düşündüğümüz bir hafta sonuydu."

"Sanırım bu hafta sonu neden bu kadar zorlandığımızı anladığımızdan emin olmamız gerekiyor."

"Günün sonunda, sahip olduğumuz yere basma kuvveti seviyesi Monza'ya benzer olacak ve bu pist puan kazanmak için bir sonraki en iyi şansımız olacak."

"Dolayısıyla bu hafta sonundan ders aldığımızdan emin olmamız gerekiyor. Böylece bize uygun olan pistlere geri döndüğümüzde, bunun tekrarlanmasını engelleyebiliriz."

Albon, aracın Spa'da iyi bir düzlük hızı gösterdiğini, ancak bunun lastik sorunlarını dengelemediğini kabul etti.

Williams pilotu, "Bu, özellikle Monza için olumlu bir durum." 

"Düzlük hızı harika ama lastikleri çok düşürüyor. Yere basma kuvvetinin çok önemli olduğu ikinci sektör arka lastikleri gerçekten etkiliyor. Temel olarak ikinci sektör o kadar yoğun geçiyor ki, üçüncü sektöre geçene kadar lastik soğumuyor." dedi.

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