Albon, Monako'da Leclerc'i neden arkasında tuttuğunu açıkladı

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Leclerc geçiş lastiklerine geçtiği sırada Albon henüz kuru zemin lastiklerine geçmişti ve daha fazla temposu olduğuna inandığı için Ferrari pilotunu geçirmeye istekli değildi.

Albon, 18. turda kuru zemin lastiklerine geçmesinin ardından, Mick Schumacher'den sonra bu hamleyi yapan ikinci sürücüydü.

Fakat sert lastiğe geçirilmesine şaşırdı ve radyodan, "Sert lastiğe geçeceğimizi düşünmedim. Neden sert taktık?" dedi.

Takım ise bunun uzun mesafe gidilmesi için yapıldığını söyledi ve Albon, "Hayır, bunu zaten konuşmuştuk." cevabını verdi.

Leclerc, aynı zamanda geçiş lastikleri için pite geldi ve Casino bölgesine doğru Albon ile farkı kapattı.

Fakat Williams pilotu yoldan çekilmedi ve kendisine tur bindirilmesine izin vermedi. Leclerc bu duruma sinirlendi ve daha sonra "Hadi ama bu ne?" diye bağırdı.

Albon neredeyse bir tur önde kaldıktan sonra Ste Devote bölgesinde aracını kitleyip dümdüz gittiğinde Leclerc geçme fırsatı elde etti.

Albon, mavi bayraklara uyması istenen radyo çağrısı yüzünden dikkatinin dağıldığını söyledi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, bu süreçte oldukça zaman kaybetti ve liderlikten dördüncü sıraya düştü.

Yarıştan sonra Ferrari takım patronu Mattia Binotto, neden Albon'un ya da Nicholas Latifi'nin cezalandırılmadığını sorguladı.

Neden daha erken çekilmediği sorulan Albon, kuru zemin lastiklerinde önde kalacak kadar hızlı olduğunu hissettiğini söyledi.

Albon, "Kuru zemin lastiklerine geçtik ve çok büyük bir hız avantajımız vardı."

"Fakat onun beni geçmesi üç viraj sürerdi ve ben, onu hemen yeniden geçebilecek kadar hızlıydım."

"Bu noktada ikimiz içinde önde kalmamın daha hızlı olacağını düşündüm çünkü hemen farkı açabilirdim. Açıkçası olan buydu. Bu garip durumlardan biriydi."

"Fakat bence sorun yoktu, eğer onu geçirmiş olsaydım sonra hemen yeniden geçecektim." dedi.

Albon, Ste Devote bölgesindeki olaydan sonra dört lastiği de yaktığını bildirdi ve arka lastiğindeki bir patlak nedeniyle orta hamur için pite gelerek en arka sıraya geriledi.

Daha sonra da şikanı kestiği ve Schumacher'e karşı avantaj kazandığı için beş saniye zaman cezası aldı.

Schumacher'in kazasıyla çıkan kırmızı bayraklardan sonra turunu geri alan Albon, gride yetişemediği için çok fazla zaman kaybetti.

Albon, aracın ön tarafında dalgalanmayı tetikleyen ve belirtilmeyen bir problem nedeniyle 48 tur sonra yarıştan çekildi.

Albon yarıştan sonra şunları söyledi: "Frenleri doğru aralığa getirmek çok zordu. Sona doğru aracın önünde bir sorun yaşadık. Bu yüzden pite gelmek zorunda kaldık."

"Bu hafta sonu puan almak çok zor olurdu. Fakat orta gruba çok daha yakındık ve genel olarak olumu bir hafta sonuydu."

"Açıkçası hızımız iyiydi. Sıralamadaki gibi sürmüyordum, her şeyi yönetiyordum ve araçta güçlü hissettim. Bu yüzden olumlu şeyler vardı."

"Sonuç her ne kadar kötü olsa da bir adım attık."