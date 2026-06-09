Albon: "Monako'da 'fazla akıllıca' hareket etmiş olabiliriz"

2025 Monako Grand Prix'sinde Williams pilotları Alex Albon ve Carlos Sainz sıralama turlarında 10. ve 11. olmuş, yarışta birlikte çalışarak rakipleri arkalarında tutup pit stop için gerekli boşluğu yaratmış ve yarışı 9. ve 10. sıralarda puanla tamamlamıştı.

Bu sezon da benzer bir senaryo oluştu. Sainz 11., Albon ise 12. sıradan start aldı ve yine takım içi iş birliğiyle pozisyon kazanma planı devreye girdi. Sainz, Albon'a pit için boşluk yaratmak adına arkasındaki grubu yavaşlatırken, Albon da pit sonrası bu görevi geri verdi.

Ancak yarış sırasında Albon zaman zaman stratejiyi sorguladı ve özellikle Arvid Lindblad’ın kendisini geçmesinin ardından rahatsızlığını telsizden dile getirdi.

Yarış sonunda çok sayıda yarış dışı kalma ve ceza sonrası Albon 8. sırayı elde ederken, Sainz ise Nico Hülkenberg ve ardından Franco Colapinto ile yaşadığı temaslar nedeniyle potansiyel puan pozisyonunu kaybetti.

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Albon, Crash.net'e yaptığı açıklamada stratejiyle ilgili şunları söyledi: "Bu işin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama pistte kendimi çok savunmasız hissettim."

"Tüm yarış boyunca bir enerji dağıtım sorunum vardı ve düzlüklerde 0.4-0.5 saniye kaybediyorduk. Buna ek olarak geçen seneki gibi bir oyun oynamaya çalıştık."

"Ama beni hayal kırıklığına uğratan şey, takıma zarar verdiğimi düşünmemdi. Arvid'e ilk virajda pozisyon kaybettim, bu da kısmen enerji dağıtım sorunumdan kaynaklandı. Ve akıllı olmaya çalışırken iki aracı da puan dışına itmiş olabileceğimizi düşündüm. O an kimin yarış dışı kaldığını ya da durumun nasıl olduğunu bilmiyordum.”

"O yüzden o anda gerçekten 'Fazla mı akıllı davrandık?' diye düşündüm. Sonuçta işler yine de yoluna girdi."

Albon, kırmızı bayrak olmasaydı Lindblad’ın muhtemelen önlerinde bitiremeyeceğini de belirtti ve stratejinin genel olarak işe yaradığını kabul etti.

"Kesinlikle gelişim var."

"Bu hafta sonu her şey sorunsuzdu demek isterdim ama değildi, hâlâ çözmemiz gereken bazı elektronik sorunlar var."

"Genel olarak daha normal bir hafta sonu oldu, iyi bir ritim yakaladık."

"Ama bu iyi gidişat biraz durabilir, Barselona'da zorlanabiliriz."