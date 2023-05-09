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Albon: "Miami'de en hızlı dokuzuncu araçtık"

Williams pilotu Alex Albon'a göre Miami'de en hızlı dokuzuncu araca sahiplerdi.

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Alex Albon, Williams

Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmasına rağmen pazar günü ancak 14. olabildi.

Yarışta pek varlık gösteremeyen Albon, pazar günün ardından şöyle dedi: "Gerçekten çok zor zor bir yarıştı. Maalesef yeterli hıza sahip değildik."

"Sanırım yarışa dokuzuncu en hızlı araç olduğumuzu düşünerek girdik ve bugün muhtemelen öyleydik."

"Ön ve arka lastikleri yönetmeye çalışıyorduk fakat gerçekten yol tutuşum yoktu, bu yüzden kayıp duruyordum."

"Önümüzdeki pistler bizim aracımıza pek uygun değil ve diğer takımlar yeni güncelleme getirecek. Bu yüzden bizimle arayı açmamaları için, bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor."

"Hafta sonundan çıkarılacak bazı olumlu sonuçlar var ama bugünkü gibi yarışlar temelde nerede olduğumuzu gösteriyor."

Logan Sargeant ise ilk turda ön kanadını kırdı ve sonrasında yarışı son sırada tamamladı.

"İlk turda aracı yanlış yere koydum ve ön kanadımı kırdım. Sonrasında zor bir öğleden sonraydı. Hatam için takımdan özür dilerim. Sert lastikle uzun bir stint atmak istedik ve durumu oldukça iyi idare ettiğimi hissettim."

"Lastikler sonlara doğru zorlanmaya başladı ama bu beklenen bir şeydi."

"Hızımız, normal bir stratejiyle oldukça sağlam olurdu. Bugüne rağmen hafta sonunu çok sevdim."

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