Albon: "Mercedes'le fark sürpriz değil"

Red Bull pilotu Alex Albon, antrenman turlarında geride kalmasına rağmen sıralama turlarında daha iyi bir performans sergiledi ve beşinci oldu.

Albon, normalde yeni ön kanatla yarışcaktı ama kendi aracında takılı olan ön kanat, yeni ön kanadını kıran Max Verstappen'e takıldı.

Albon, bunun kendisine ne kadar vakit kaybettirdiğini bilmese de, pek fazla umursamadığını belirtti.

Ayrıca Mercedes'in performansına da şaşırmadığını belirtti.

"Daha eski kanatla yarışıyorum ama dürüst olmak gerekirse ne kadar zaman kaybettirdiğini bilmiyorum. Aslında sormadım. Sadece işimi yaptım, gerçekten bilmek istemiyordum ve sanırım bu konuda yapabileceğim pek bir şey de yok. Bu yüzden sadece kendime odaklandım."

"Geçmişe baktığımızda Max burada gerçekten iyi sonuçlar elde etti. Bu yüzden takımı neden bunu yaptıkları konusunda suçlayamam. Evet araç iyi hissettirdi. Ama sanırım ikinci yarışta başka parçalarımız olacak. Çok endişeli değilim. Şu an sahip olduğum işe odaklanıyorum."

"Genel olarak tüm seanstan oldukça memnun kaldım, araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Bu pist biraz Monza'ya benziyor, öndeki aracın hava koridoruna girmek çok önemli. Yani üçüncü bölümün sonunda bu açıdan durum harika değildi, hava koridoru yoktu ama aynı zamanda birkaç virajda inanılmaz iyi bir sürüş yaptık. İkinci turumda sarı bayrak vardı, seansta oldukça memnunum ama daha fazlasına sahip olabileceğimizi düşünüyorum."

"Mercedes'le fark sürpriz değil. Burada güçlüydüler ve sanırım düzlükler ile hızlı virajlarda çok iyi bir denge yakaladıklar. Özellikle de 7, 9, ve 10. virajlarda çok güçlüler. Buralarda her zaman oldukça iyiydiler."

Honda, Mercedes ve Ferrari motorlarıyla ilgili soruya Albon, "Çok fazla bakmadım. Dürüst olmak gerekirse GPS'te diğerlerinin sahip olduğu yere basma gücünü bilmek çok zor. Eminim bu gece çocuklar buna bakacak çünkü herkes ilk kez ellerini gösterdi ve motorların sıralama performansını gördük.Tabii ki Ferrari geçen yıla göre biraz geriledi. Mercedes'ten pek emin değilim. Bence bizim açımızdan güncellemelerimiz beklendiği gibi çalıştı." yanıtını verdi.