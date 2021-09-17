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Albon, Mercedes'in "katı kurallarını" henüz bilmiyormuş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Alex Albon, Williams'ta yarışabilmesi için Mercedes'in anlaşmasına koyduğu katı ve açık kuralların ne olduğunu henüz bilmediğini söyledi.

Albon, Mercedes'in "katı kurallarını" henüz bilmiyormuş

Red Bull'un yedek pilotu olan Albon, gelecek sene Nicholas Latifi'nin yanında Mercedes motorlu Williams takımı adına yarışacak.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, İtalya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada Albon'un anlaşmasında Mercedes'in motor haklarını koruyacak bazı katı maddelerin yer aldığını açıklamıştı.

Wolff, "Bizim için önemli olan şey, başka bir güç ünitesinden bir pilot takıma katılacaksa, o zaman IP'yi korumak için açık ve katı kuralların koyulmasıydı."

"Williams ile her zaman harika bir uyum içerisinde olduk. Onlar bizim ne düşündüğümüzü ve neyin korunmasının önemli olduğunu çok iyi biliyorlar." demişti.

Red Bull her ne kadar Albon'u serbest bırakmış olsa da gelecekte yeniden çalışma ihtimalini reddetmedi. 

Albon, "Dürüst olmak gerekirse onların ne olduğuna dair bir fikrim yok. Henüz bunu konuşmadık. Daha devam eden şeyler var. Onların neler olduğunu bekleyip göreceğiz." dedi.

Albon, 2020'de Red Bull ile yarışmış ancak beklenen performansı gösterememesinin ardından bu sene için koltuğunu Sergio Perez'e kaptırmıştı. Albon takımın yedek pilotu olurken diğer taraftan DTM'de yarışmaya başladı.

Albon, şu an için kısa vadeli geleceğine odaklandığını ancak gelecekte Red Bull'a dönüşü reddetmediğini söyledi.

Albon, "Geri dönüşü düşünmemek aptalca olur çünkü Red Bull geri dönebileceğim bir takım. Ancak şu anda  bunu düşünmüyorum. Bu, uzun vadede olabilecek bir şey."

"Şu anda bu seneye odaklanmam gerektiğini, önceliğimin bu olması gerektiğin düşünüyorum. Yani şampiyonluğu kazanmalıyız. Ardından gelecek sene sadece Williams'a odaklanacağım, aracı geliştireceğiz ve iyi bir sene geçirdiğimizden emin olacağız. O alanda büyümeye devam edeceğiz."

"Şu anda geleceği düşünürken çok fazla hayal var. Şu anda elimden gelenin en iyisini yapmalıyım, kısa vadeli odaklanmalıyım ve nelerin olacağını görmeliyim." dedi.

Albon son olarak Red Bull'un kendisini desteklemeye devam edeceğini, bu kapsamda muhtemelen kaskında Red Bull logosunun olacağını ancak daha fazlasının olmayacağını söyledi.

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