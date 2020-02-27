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Formula 1 / Son dakika

Albon: "Mercedes elini göstermiyor"

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Albon: "Mercedes elini göstermiyor"
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 07:33

Red Bull sürücüsü Alex Albon, iyi durumda olduklarını düşünse bile rakiplerinin daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.

Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin dördüncü gününde, sabah bölümünde RB16'yı süren Alex Albon, ilk üç saatte süspansiyon sorunu nedeniyle garajda kaldı.

Daha sonra sorun çözüldü ve Taylandlı sürücü C2 lastikle, Lewis Hamilton'ın derecesinden 0.012 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı.

Bu derece oldukça umut vericiydi ancak günü 29 turla tamamlayan Albon, Mercedes'in elini göstermediğini düşünüyor.

"Sabah bölümünde süspansiyonla ilgili sorunlar vardı. Düzgün çalışmayan bir şey bulduk, bu yüzden sabah bölümünün çoğunu kahve içerek geçirdim. Elbette bu durum sinir bozucuydu."

"Bunun olması üzücü, ancak geçen hafta iyi bir temel oluşturduk ve çok sayıda tur attık. Bugün çok fazla sürüş yapamadım, ama Max direksiyona geçti ve neyse ki onun için işler daha iyi gitti."

"Bu hafta için yeni parçalar hazırladık ve şimdi hız konusunda daha fazla çalışma yapacağız."

"Sabah bölümünde, seansın sonuna doğru araç gerçekten iyiydi. Geçen hafta zaten ilerleme kaydetmiştik ve şimdi daha fazlasını yaptık. Ancak bu sonuçları çok fazla abartmayın çünkü bunlar sadece kış testleri. Eminim Mercedes gerçek hızını göstermiyor. Melbourne'de güç dengesinin nasıl olacağını göreceğiz."

"Kendimize bakmalı ve aracın daha geniş bir ayar aralığında, daha verimli çalışmasını sağlamalıyız. Her gün yavaş yavaş gelişiyoruz ve Melbourne için hazırlanıyoruz."

"Bugünkü en hızlı turuma, en hızlı tur denemesi diyemem ama attığınız her turda elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Sert lastikler üzerinde çalışırken bilgi topluyoruz ama elbette mümkün olduğunca her zaman hızlı sürmeye çalışıyoruz."

RB16'nın şampiyonluk içi yeterli olup olmadığı sorusuna, "Aracı seviyorum, ancak rakiplerimize kıyasla ne kadar rekabetçi olduğunu söyleyemem. Geçen yılla kıyaslandığında, ileriye doğru bir adım atmayı başardık. Takım geçen yılki aracın zayıf yönlerini ortadan kaldırmaya odaklandı ve bunu başardı. Şimdiye kadar her şey olumlu görünüyor, ama size bundan daha fazlasını söylemem zor." yanıtını verdi.

Son olarak DAS sistemini kopyalayıp kopyalamayacakları sorusuna Albon, "Hiçbir fikrim yok. Testlerde, kendi çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Rakiplerimizin araçlarına bakmıyoruz, çünkü kendi aracımızla ilgili yapacak çok işimiz var." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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