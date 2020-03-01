Albon: "Melbourne'de iyi bir pozisyonda olacağız"

Red Bull pilotu Alexander Albon, son kez cuma günü piste çıktı ve Red Bull RB16 ile son hazırlıklarını yaptı.

Testin ardından konuşan Albon, Melbourne için olumlu konuştu.

"Son gün yaptığımız çalışmalarda her şey yolunda gitti, genel olarak RB16'nın direksiyonunda kendimi iyi hissediyorum."

"Gerçekten iyi bir aracımız olduğunu söyleyebilirim. Testlerin başından itibaren davranışlarından memnunuz. Fakat diğerlerinin hangi program üzerinde çalıştıklarını bilmediğimiz için, son gün bile rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu söyleyemeyiz."

"Görünüşe göre Mercedes'in hızlı bir aracı var, ancak motoru henüz tam güçte açmadılar. Ferrari hakkında tam bir netlik yok, ama bence onlar da hızlı. Ancak, temelde kendi çalışmalarımıza odaklanmaya çalıştık, RB16 için çeşitli ayarlar yaptık ve kaydedilen ilerlemeden memnun kaldık."

"Ayrıca orta grupta Racing Point'in ileriye doğru büyük bir adım attığı anlaşılıyor olsa da, diğer takımlara çok yakından bakmadım." dedi.

Albon, spinlerin kendisini rahatsız edip etmediği sorusuna, "Hayır. Sadece aracın neler yapabileceğini anlamaya çalışıyoruz ve bu, aracı sürekli olarak zorladığımızı gösteriyor. Rüzgar ikinci haftada çok sertti ve sadece biz değil, herkes benzer şeyler yaşadı. Ayrıca, testleri kışın yapıyoruz ve bu lastikler soğuk havayı sevmiyor. Spinlerin herhangi bir problemle alakalı olmadığı açık."

"Avustralya'da her şey yolunda olacaktır. İlk yarışa bu kadar az vakit kalmasına inanamıyorum. Ama bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Altı günlük test yeterli. Çünkü çok fazla tur attık, tempoyu yavaş yavaş arttırdık, yeni şeyler keşfettik ve şimdi toplanan bilgileri analiz edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağız."

"Elimizde çok fazla veri var ve şimdi aracı daha iyi anlıyoruz. Kesinlikle iyi şeyler bulduk. Bu yüzden olumlu bir testti. Mercedes çok hızlı ve Ferrari'den daha fazlasını göreceğiz. Bu yüzden şu noktada neler olacağını bilemesem de, ilk günden itibaren araçtan memnunum ve araçta kendimi çok iyi hissediyorum."

"Ama söylediğim gibi, gerçek sonuçlar için Melbourne'ü beklemekten başka çaremiz yok." yanıtını verdi.

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